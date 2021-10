Weißenhorn/Tiefenbach

vor 20 Min.

Leonhardiritt in Weißenhorn ohne Zuschauer, Tiefenbach plant anders

In diesem Jahr werden keine Menschen die Umzugsstrecke säumen. Der Leonhardiritt in Weißenhorn wird ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgerichtet.

Plus In Weißenhorn wird der Leonhardiritt 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das ruft Unverständnis hervor. Tiefenbach hat andere Pläne.

Vor einigen Wochen waren der Reit- und Fahrverein (RFV) Weißenhorn und die Stadtverwaltung noch zuversichtlich: Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 sollte der traditionelle Leonhardiritt heuer wieder wie gewohnt stattfinden. Doch nach einem Sicherheitsgespräch, an dem alle Verantwortlichen teilgenommen haben, sieht die Sache nun anders aus. Die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Leonhards wird zwar in der Fuggerstadt ausgerichtet, allerdings ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Begründung dafür lieferte Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend im Stadtrat. Doch die Entscheidung ruft Unverständnis hervor. Und es stellt sich die Frage: Was ist in Tiefenbach geplant, wo die Tradition des Leonhardiritts ebenfalls gepflegt wird?

