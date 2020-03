vor 30 Min.

Weißenhorn: Tod eines Corona-Patienten überschattet Wahl

Plus Wolfgang Fendt bleibt im Amt. Doch seine Wiederwahl war nicht das, was die Weißenhorner am Sonntag am meisten beschäftigte.

Von Carmen Dörfler

Mit einem unguten Gefühl hat Wolfgang Fendt am Sonntagabend zusammen mit seiner Frau die rege Beschäftigung der Wahlhelfer in der Städtischen Realschule in Weißenhorn verfolgt. Denn das Coronavirus hat die Kommunalwahl in der Fuggerstadt überschattet: Ein 83-Jähriger ist auf der Intensivstation der Stiftungsklinik an dem Erreger gestorben. Mehr dazu hier.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Wie Fendt künftig mit Corona umgehen will Die Ziele, die der 55 Jahre alte Amtsinhaber für seine nächste Amtszeit hat, haben sich dementsprechend verschoben, wie er noch vor Bekanntwerden des endgültigen Wahlergebnisses berichtete. „Zuerst müssen wir einen Weg finden, die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen und sie zu unterstützen. Ich möchte eine Anzeige im Stadtanzeiger schalten, um Menschen zu finden, die denjenigen helfen, die keine Familie oder Angehörige haben, aber beispielsweise in Quarantäne sind. Die für sie einkaufen gehen und Alltagsgeschäfte erledigen“, sagte Fendt. Nun sei erst einmal das Wichtigste, die Krise gut zu bewältigen. Auch im Rathaus überlege man derzeit, wie viele Plätze für Heimarbeit geschaffen werden könnten, um die Verwaltung am Laufen zu halten. 91,8 Prozent der Wähler stimmten letztlich für den Kandidaten der SPD und der Weißenhorner Überparteilichen Wähler. Das Wahlergebnis freue ihn, gefeiert werde heute trotzdem nicht, sagte Fendt. „Die Sorge darüber, dass keinem etwas passiert, der oder die heute auch hier ist, steht im Vordergrund, das private Wohl steht hintenan. Doch so geht es heute sicher allen.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Trotz der vorrangigen Sorge um das Wohl der Bürger freute Fendt sich auch über die rege Wahlbeteiligung: 51,9 Prozent der Wahlberechtigten gingen am Sonntag an die Urnen oder gaben zuvor ihre Stimme per Briefwahl ab. Alle Infos: Hier finden Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der Region

Themen folgen