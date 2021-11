Über zwei Promille: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Weißenhorn

Mit über zwei Promille ist ein 38-Jähriger mit einem Elektroroller durch Weißenhorn gefahren. Die Polizei kontrollierte ihn und stellte noch einen weiteren Verstoß fest.

Polizisten haben am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr einen Mann kontrolliert, der mit einem E-Scooter in der Adolf-Wolf-Straße in Weißenhorn unterwegs gewesen ist. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 38-Jährige nach Alkohol roch. Das teilt die Polizei mit. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

Mann hat an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht

Außerdem war an dem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Gegen den 38-jährigen Mann leiteten die Polizisten daher ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)

