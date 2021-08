Unbekannte beschädigen Zelt von Corona-Teststation in Weißenhorn

Die Polizei sucht nach mehreren Sachbeschädigungen in Weißenhorn Zeugen. Unter anderem wurden auch Gullideckel aus ihren Schächten gehoben.

Mehrere Sachbeschädigungen im Weißenhorner Stadtgebiet beschäftigen die örtliche Polizei und die Kriminalpolizei. Die Taten wurden in der Nacht auf Sonntag verübt. So beschädigten der oder die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei unter anderem die Außenwände eines Zelts neben dem Oberen Tor, in dem tagsüber Corona-Tests vorgenommen werden. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Polizei Weißenhorn hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm in die Ermittlungen mit eingebunden

Wenige Hundert Meter entfernt von der Teststation wurden mehrere Gullideckel aus dem Gehweg gehoben und daneben abgelegt. Ein Sachschaden entstand dabei nicht, glücklicherweise verletzte sich auch niemand. Darüber hinaus sind laut Polizeibericht Wahlplakate im Bereich der Illerberger Straße beschädigt worden.

Die Polizei Weißenhorn hat Ermittlungen aufgenommen, dazu auch die Kriminalpolizei Neu-Ulm informiert und mit eingebunden. Nun suchen die Beamtinnen und Beamten auch Zeugen der Taten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)

