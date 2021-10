Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Weißenhorn zu sprengen

Beim V-Markt in Weißenhorn wollen Kriminelle offenbar durch Einleiten von Gas an das Geld eines Automaten gelangen. Doch das Vorhaben scheitert.

In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn zu sprengen. Die Kriminalpolizei hat sich nach dem Vorfall vor Ort umgesehen und Spuren gesichert. Nun bittet sie um Zeugenhinweise.

Der betroffene Automat befindet sich beim V-Markt in Weißenhorn. Die Täter wollten nach Angaben der Polizei offenbar um kurz nach 2.30 Uhr an die Geldkassetten gelangen und leiteten dafür Gas ein. Dadurch kam es zwar zu einer leichten Verpuffung, der Geldautomat blieb aber intakt. Die Täter gelangten somit nicht an das Geld und flohen ohne Beute. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Explosion reicht nicht aus, um den Geldautomaten zu knacken

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Von Bedeutung sind verdächtige Beobachtungen und Auffälligkeiten, die auch schon vor der eigentlichen Tatzeit im Bereich der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn getätigt wurden. (AZ)

