Unbekannter beschädigt BMW in Weißenhorn

Nach einer Fahrerflucht in der Egerländer Straße sucht die Polizei Zeugen.

In Weißenhorn wurde ein geparkter BMW beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, in der Egerländer Straße. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Nummer dazu lautet 07309/9655-0. (AZ)