Unbekannter fährt Auto in Weißenhorn an und flüchtet

Eine noch unbekannte Person hat in Weißenhorn ein geparktes Auto gestreift und sich danach nicht um den Schaden gekümmert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person hat in Weißenhorn ein geparktes Auto angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Dienstag, 13. Juli, 11.45 Uhr, und Mittwoch, 14. Juli, 8 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße. Die Beamten schätzen den Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Weißenhorn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch