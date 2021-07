Unbekannter fährt geparktes Auto am Waldfriedhof an

Jemand hat einen Schaden an einem geparkten Auto in Weißenhorn zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Ein abgestelltes Auto ist am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in der Reichenbacher Straße in Weißenhorn angefahren worden. Hierbei wurde die linke Fahrzeugfront des Audi beschädigt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 melden. (AZ)