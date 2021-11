Unbekannter fährt jungen Radfahrer in Weißenhorn an und flüchtet

Ein 13-Jähriger wird in Weißenhorn von einem Auto erfasst und verletzt. Der Autofahrer kümmert sich nicht um den Buben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Weißenhorner Polizei erhofft sich nach einem Unfall, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde, Hinweise auf den Verursacher. Denn der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den jungen Radfahrer zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 13-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit seinem Rad in Weißenhorn auf der Kapuzinerstraße in östlicher Richtung. Er wollte die Röslestraße überqueren, um auf den dortigen Gehweg zu gelangen. Doch der Fahrer eines Autos, das auf der Röslestraße von links kam, missachtete die Vorfahrt des 13-Jährigen. Das Auto und der Radfahrer stießen zusammen.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden

Der Junge stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Der Mann im Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht deshalb nach dem Fahrer eines schwarzen Pkw, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)

