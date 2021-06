Unbekannter wirft Steine gegen Hausfassade in Weißenhorn

Eine Hausfassade ist in Weißenhorn beschädigt worden. Offenbar hat jemand Steine dagegen geworfen.

In Weißenhorn hat jemand die Hausfassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Steinen beworfen. Das geschah zwischen Dienstag und Freitag in der Hauptstraße. An einem Vorsprung an der Wand ist ein Schaden entstanden, den die Polizei auf mindestens 1000 Euro schätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Inspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)

