Unfall am Ortseingang von Weißenhorn: Drei Verletzte, 38.000 Euro Schaden

Ein Auto prallt an einem Kreisverkehr in Weißenhorn mit hoher Geschwindigkeit gegen einen anderen Wagen. Ein dritter Pkw wird ebenfalls stark beschädigt.

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 38.000 Euro: Das ist die vorläufige Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr am Kreisverkehr in der Illerberger Straße in Weißenhorn ereignet hat. Drei Autos waren an der Kollision beteiligt.

Der Unfallhergang stellt sich nach Angaben der Polizei wie folgt dar: Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Auto von der Innenstadt aus kommend langsam in den Kreisverkehr ein. Die dahinter befindliche Autofahrerin, eine 46-Jährige, schätzte die Verkehrslage falsch ein, verwechselte dann offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr dem vor ihr fahrenden Pkw mit relativ hoher Geschwindigkeit auf. Beide Autos rollten durch die Wucht des Aufpralls geradeaus über den bepflanzten Kreisverkehr und kamen erst auf der gegenüberliegenden Seite in einem Grünstreifen zum Stehen.

Die Illerberger Straße war nach dem Unfall in Weißenhorn in Richtung A7 gesperrt

Im Kreisverkehr wurde ein drittes Fahrzeug touchiert und stark beschädigt, wie die Polizei weiter mitteilt. An dessen Steuer saß ein 25-Jähriger. An allen drei Fahrzeugen entstanden ersten Schätzungen nach Totalschäden, die Gesamtschadenshöhe wird auf ungefähr 38.000 Euro beziffert. Die Höhe des entstandenen Flurschadens ist derzeit noch nicht näher bestimmbar.

Durch die Wucht des Auffahrunfalls rollten beide Autos über den Kreisverkehr, dabei kam es zur Kollision mit einem dritten Pkw. Foto: Wilhelm Schmid

Glücklicherweise wurden alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. Vorübergehend kam es wegen des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Stadtauswärts, also in Richtung Autobahn, war die Straße eine Zeit lang gesperrt. Stadteinwärts, von Illerberg kommend, konnte der Verkehr weiterhin fließen. Die Feuerwehr Weißenhorn, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, wie die Polizei weiter mitteilt. (AZ, jsn)

