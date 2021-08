Unfall am Ortseingang von Weißenhorn: Straße in Richtung A7 gesperrt

Ein Unfall in der Illerberger Straße führt zu Verkehrsbehinderungen in Weißenhorn. An der Kollision waren drei Autos beteiligt.

Bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Illerberger Straße am westlichen Ortseingang von Weißenhorn sind am Dienstagabend drei Personen verletzt worden. Drei Autos waren an der Kollision beteiligt, der Unfallhergang ist noch unklar. Vorübergehend kam es zu Verkehrsbehinderungen. Stadtauswärts, also in Richtung Autobahn, wurde die Straße gesperrt. Stadteinwärts, von Illerberg kommend, konnte der Verkehr fließen.

Unfall in Weißenhorn: Drei Verletzte, drei Autos mit Totalschaden

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Unfall eine Person mittelschwer und zwei Personen leicht verletzt. Die drei Autos weisen jeweils Totalschaden auf, sie landeten im Graben. Die Feuerwehr Weißenhorn, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Wir berichten hier, sobald mehr Informationen über den Unfall bekannt sind. (jsn)

