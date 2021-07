Unfall zwischen Weißenhorn und Biberach: Auto kollidiert mit Mähfahrzeug

Bei einem Überholmanöver zwischen Weißenhorn und Biberach stößt ein Auto mit einem Mähfahrzeug zusammen. Der Fahrer des Unimogs wird leicht verletzt.

Auf der Straße von Weißenhorn nach Biberach hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr ein Unfall ereignet, an dem ein Fahrzeug der Straßenmeisterei beteiligt war. Der Unimog stieß mit einem Auto zusammen, ein 30-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dem Polizeibericht zufolge fuhren beide Fahrzeuge hintereinander auf der Staatstraße in Richtung des Roggenburger Ortsteils. Am Steuer des Unimogs, ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei, saß ein 30-Jähriger. Das Fahrzeug wird von der rechten Seite gelenkt, damit der Fahrer beim Mähen bessere Sicht auf den Straßenrand und die seitliche Böschung hat. Im Auto dahinter saß ein 80 Jahre alter Mann.

Der Fahrer des Unimog wollte nach links abbiegen, gleichzeitig wollte der Autofahrer überholen

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Der Fahrer des Unimogs wollte mit seinem Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen und setzte auch seinen Blinker. Der 80-Jährige dahinter wollte zeitgleich zum Abbiegevorgang überholen und fuhr daher in die Seite des Unimogs.

Bei der Kollision zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu, zur Überprüfung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Am Unimog wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt, dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Pkw erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt. (wis, AZ)

