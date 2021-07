Weißenhorn

15:03 Uhr

Versammlung in Weißenhorn: Polizei überprüft Rede von Karl Hilz

Der bekannte Querdenker Karl Hilz (hier bei einem Auftritt in Kempten) hat sich am Dienstagabend bei einer Versammlung in Weißenhorn abfällig über einen Ordnungshüter geäußert.

Plus Bei einer Versammlung der "Vereinigten Direktkandidaten" in Weißenhorn spricht der "Querdenker" Karl Hilz. Seine Aussagen rufen die Polizei auf den Plan.

Von Jens Noll

Die "Vereinigten Direktkandidaten", ein Verein ohne Parteicharakter, haben am Dienstagabend eine Versammlung in Weißenhorn ausgerichtet. Dabei äußerte sich auch der bekannte "Querdenker" Karl Hilz. Der pensionierte Polizist aus München wird wegen seiner öffentlichen Auftritte vom Verfassungsschutz beobachtet. Teile seines Redebeitrags in Weißenhorn werden nun von der hiesigen Polizei überprüft. Es steht der Verdacht im Raum, dass Hilz Polizisten beleidigt oder ehrverletzende Behauptungen über sie gemacht hat.

