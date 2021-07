Versammlung in Weißenhorn: Polizei zeigt Teilnehmer an und prüft Rede

Bei einer Versammlung der "Vereinigten Direktkandidaten" in Weißenhorn greift die Polizei ein. Es geht um die Maskenpflicht und einen Redebeitrag.

Die "Vereinigten Direktkandidaten", ein Verein ohne Parteicharakter, hat am Dienstagabend eine Versammlung in Weißenhorn ausgerichtet. In den Redebeiträgen ging es nach Angaben der Polizei einerseits um die Aufklärung dieser Organisation mit dem Schwerpunkt der Bundestagswahl 2021, andererseits um die gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Eine Person verstieß bei der Versammlung in Weißenhorn gegen die Maskenpflicht

Insgesamt fanden sich dem Polizeibericht zufolge einschließlich der Organisatoren zwölf Versammlungsteilnehmer ein. Eine Person widersetzte sich der behördlich festgelegten Maskenpflicht. Sie erhält deshalb eine Anzeige. Außerdem werden Teile eines Redebeitrages auf deren strafrechtlich relevanten Inhalt geprüft. (AZ)

