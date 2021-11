Von diesem Adventskalender profitieren Bedürftige in der Region

Plus Die katholische Arbeitnehmerbewegung stellt Kisten bereit, die Interessierte mit Lebensmitteln füllen können. Die Spenden werden über Tafelläden verteilt.

Es wird nicht jeden Tag etwas herausgenommen, sondern es kommt jeden Tag etwas hinein: Dieser Gedanke steckt hinter der Aktion, mit der die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Iller-Donau in der Adventszeit 2021 Bedürftigen helfen möchte. Dafür wird das Prinzip des Adventskalenders umgedreht. Das Interesse sei groß, berichtet Silke Göltenbodt, Bildungsreferentin bei der KAB. "Momentan steht das Telefon nicht still." Sie erklärt, wie das Ganze abläuft.