Vorfahrt missachtet: Auto und Fahrrad prallen in Weißenhorn zusammen

Beim Abbiegen verstößt eine Autofahrerin in Weißenhorn gegen die Vorfahrtsregel. Es kommt zur Kollision mit einer Radfahrerin, die dabei verletzt wird.

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrtsregel missachtet, der Wagen und die Radfahrerin prallten deshalb zusammen.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr gegen 12.30 Uhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf der Kammerlanderstraße in Weißenhorn in Richtung Westen und bog in die Kaiser-Karl-Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 55 Jahre alten Radfahrerin, die auf der Kaiser-Karl-Straße in Richtung Norden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

