Weißenhorn

vor 5 Min.

WÜW fordern: Planschbecken im Weißenhorner Freibad bald erneuern

Das Planschbecken für Kleinkinder im Freibad in Weißenhorn ist derzeit gesperrt. Die Fraktion Freie Wähler/WÜW fordert, möglichst schnell einen Umbau anzugehen.

Plus Das Kinderbecken im Weißenhorner Freibad ist in die Jahre gekommen und so sanierungsbedürftig, dass es gesperrt werden muss. Ein Stadtrat hakt nach.

Von Jens Noll

Die Fraktion Freie Wähler/WÜW im Weißenhorner Stadtrat pocht darauf, möglichst bald das marode Planschbecken im Weißenhorner Freibad durch ein neues Edelstahlbecken zu ersetzen. Jürgen Bischof, selbst regelmäßiger Besucher des Bades, machte in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses auf den schlechten Zustand des Beckens aufmerksam.

