Weißenhorn

vor 36 Min.

Wälder um Weißenhorn werden zurzeit noch häufiger als Müllhalde missbraucht

Plus Forstmitarbeiter in Weißenhorn berichten von allerlei Müll, der in den Wäldern entsorgt wird. Einer warnt: Auch nachts könnten die Verursacher erwischt werden.

Von Jens Noll

Es ist nur einer von vielen Fällen. Doch in letzter Zeit häufen sich die Funde. Mehrere ausrangierte Stühle hat Markus Paar vor einigen Tagen im Wald zwischen Weißenhorn und Biberach entdeckt. An einem anderen Tag war es ein Kühlschrank, Autoreifen und ein Nachttisch zählt der Forstwirt der Gräflich Fugger'schen Forstverwaltung ebenso auf. Es sei momentan eigentlich immer dieselbe Stelle, an der illegal Müll entsorgt werde, sagt Paar. So wie Paar berichten auch andere Menschen, die hauptberuflich in den Wäldern um Weißenhorn unterwegs sind, von dem Problem. Neu ist es nicht, aber die Corona-Pandemie hat es wahrscheinlich noch vergrößert.

Themen folgen