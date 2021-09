Weißenhorn

18:00 Uhr

Warum das "Sweet Home" in Weißenhorn zum Jahresende 2021 schließt

Noch bis Ende 2021 geht der Betrieb im "Sweet Home by Sonja Miller" in Weißenhorn weiter. Dann wird die Inhaberin das Geschäft in der Altstadt aufgeben.

Plus Sonja Miller, Inhaberin des "Sweet Home" in Weißenhorn, wird schweren Herzens ihr Geschäft aufgeben. Dafür gibt es neben Corona noch andere Gründe.

Von Jens Noll

Lange haben Sonja Miller und ihr Mann Dieter überlegt, ob sie diesen Schritt gehen wollen. Wer jetzt das "Sweet Home by Sonja Miller" in Weißenhorn betritt, sieht anhand eines Aushangs, dass die Entscheidung gefallen ist. Zum Jahresende 2021 wird das Fachgeschäft für Naschkatzen mit Cafébar in der Weißenhorner Altstadt schließen. Es gehe nicht mehr anders, sagt Sonja. Und dann äußert sie einen Satz, der nachdenklich stimmt: "Irgendwie ist das Geschäft - so toll, wie es war, und so viel Spaß die Arbeit auch gemacht hat - von Beginn an unter keinem guten Stern gestanden."

