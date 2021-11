Wegen Corona: Nikolausmarkt in Weißenhorn findet doch nicht statt

Nach langen Überlegungen entscheidet sich die Weißenhorner Stadtverwaltung für eine Absage des Nikolausmarkts. Der Bürgermeister wählt drastische Worte.

Vor einer Woche herrschte noch Zuversicht in der Weißenhorner Stadtverwaltung. In diesem Jahr sollte der Nikolausmarkt auf dem Kirch- und Schlossplatz wieder stattfinden. Unter Anwendung der 2G-Regel wollte die Stadt die Veranstaltung Anfang Dezember ausrichten. Doch wegen der angespannten Corona-Lage sieht es nun wieder anders aus. "Wir haben uns heute dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt abzusagen", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend zu Beginn der Stadtratssitzung.

Beim Neujahrsempfang in Weißenhorn steht eine Entscheidung noch aus

Der Rathauschef berichtete von Gesprächen innerhalb der Verwaltung. "Wir haben lange überlegt", sagte er. Doch im Hinblick auf die Pandemie und die hohen Infektionszahlen mit ausgelasteten Intensivstationen hält es Fendt nicht für richtig, die Veranstaltung durchzuziehen. Er wählte drastische Worte: Man könne nicht draußen Glühwein trinken, während Menschen in der Stiftungsklinik sterben, sagte er.

Unklar ist derweil, wie es mit dem traditionellen Neujahrsempfang in Weißenhorn aussieht. Ob der wie geplant stattfinden kann, sei noch nicht entschieden, sagte Fendt. (jsn)

