Weißenhorn

vor 49 Min.

Weißenhorn ändert erneut Regeln fürs Parken: Das gilt jetzt

Weißenhorn verschärft die Regeln für die Ausgabe von Parkausweisen. Auch die Parkregeln im Umfeld des ehemaligen Busbahnhofs an der Illerberger Straße werden wieder geändert.

Plus Der Stadtrat in Weißenhorn hat sich mit dem Parkangebot auseinandergesetzt und dabei eine weitreichende Entscheidung getroffen. Auch bei weiteren Parkregeln gibt es erneut Änderungen.

Von Jens Noll

Neue Vorgaben für das Parken in der Weißenhorner Innenstadt zeigen ihre Wirkung: Einst volle Parkplätze haben sich sichtlich geleert, dafür hat der Parkdruck an anderen Stellen nicht nachgelassen. Zudem wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Verkehr aus. Und bei der Stadtverwaltung gehen zahlreiche Beschwerden von Bürgern ein. Ein weiteres Mal hat sich der Stadtrat deshalb mit dem ruhenden Verkehr befasst und am Montagabend auch eine weitreichende Entscheidung für die Ausstellung von Parkausweisen getroffen.

Themen folgen