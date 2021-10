Wohnungsangebot im Netz erweist sich als Betrug

Eine Schülerin in Weißenhorn suchte eine Studentenwohnung - und fiel dabei auf Betrüger herein.

Auf der Suche nach einer Studentenwohnung ist eine Schülerin aus Weißenhorn Opfer von Betrügern geworden. Die 18-Jährige hatte im Internet eine Wohnung für ihr bevorstehendes Studium gesucht und wurde auf der Internet-Plattform „Ebay-Kleinanzeigen“ auf eine Wohnung aufmerksam.

Bei der folgenden Kommunikation per E-Mail meldete sich eine angebliche Frau und teilte mit, dass die Wohnungseigentümerin, ihre Tante, in Spanien wohnen würde. Um die Ernsthaftigkeit am Interesse der Wohnung zu belegen, wurde die Geschädigte aufgefordert, Bilder des Personalausweises ihres Vaters, der der Hauptmieter sein sollte, per E-Mail zu übersenden. Im Anschluss daran wurde die junge Frau aufgefordert 1000 Euro Kaution sowie 400 Miete für den ersten Monat, auf ein spanisches Konto zu überweisen, was sie auch tat. Danach stellte sich heraus, dass sie auf ein Fake-Angebot hereingefallen war. Am Montag erstattete die junge Frau Anzeige bei der Polizei Weißenhorn. (AZ)