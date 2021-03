vor 5 Min.

Weißenhorn kauft Luftreinigungsgeräte für die Grundschulen

Für eine bessere Luft in den Klassenzimmern der Grundschulen bestellt die Stadt Weißenhorn weitere mobile Luftreinigungsgeräte.

Plus Die Grundschulen in Weißenhorn sollen zusätzliche Luftreinigungsgeräte bekommen - auch wenn es viel Geld kostet. Wieso die Entscheidung so ausfiel.

Von Jens Noll

So wie die breite Bevölkerung hat auch die Weißenhorner Stadtverwaltung noch zu Beginn des Jahres angenommen, dass die Impfungen gegen das Coronavirus rasch Erfolge zeigen würden. Doch die Immunisierung ging bislang nur schleppend voran. Hinzu kommen Virusmutationen, die große Verunsicherung bringen. Grund genug für den Weißenhorner Bauausschuss, einen Beschluss vom Januar aufzuheben und eine neue Entscheidung zu treffen. Für die beiden Grundschulen in Weißenhorn soll die Stadt nun doch weitere mobile Luftreinigungsgeräte kaufen.

Einstimmig hat sich das Gremium am Montagabend für dieses Vorgehen ausgesprochen. Allerdings ist noch unklar, wie viel die Stadt dafür bezahlen muss. Denn es steht momentan nicht fest, wie viel Fördergeld der Freistaat Bayern für die Reinigungsgeräte gewährt. Mithilfe eines Förderprogramms hat die Stadt bereits elf solcher Produkte zum Stückpreis von 3050 Euro besorgt. Sie kommen in der Grundschule Nord und in drei Kindergärten zum Einsatz. Die Erfahrungen damit seien außerordentlich positiv, berichtete Bürgermeister Wolfgang Fendt nun im Bauausschuss.

32 weitere Luftreiniger für die Grundschulen Nord und Süd in Weißenhorn

Laut Sitzungsvorlage wären für die Grundschule Süd 26 Geräte notwendig, für die Grundschule Nord noch sechs weitere. Zu den Anschaffungskosten kämen dann noch Wartungskosten in Höhe von rund 18.000 Euro hinzu. Ob sich die Mittelschule anschließt, müsse der Zweckverband entscheiden, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Eine Förderung der Geräte für Kindergärten und offene Ganztagsschule gebe es leider nicht.

Letztendlich gehe es um viel Geld, sagte Fendt. Doch mit dem Virus werde man noch lange zu tun haben, betonte er. "Wir sollten alles dafür tun, gute Bedingungen für den Schulunterricht herzustellen." Auch die Stadträte waren der Ansicht, dass das Wohl der Kinder hohe Ausgaben rechtfertigen. "Wir müssen alles tun, um die Kinder zu schützen", sagte Franz Josef Niebling (CSU). Er kritisierte allerdings ein Hin und Her bei den Beschlüssen und dass sich das Gremium nun schon zum dritten Mal mit dem Thema befasste. "Wir könnten die Geräte eigentlich jetzt schon haben", sagte Niebling.

Zwei große Impftermine für Lehrer und Kita-Personal in Weißenhorn

Zur Erinnerung: Im Oktober 2020 hatte der Stadtrat der Verwaltung das Okay gegeben, im Rahmen des Förderprogramms C0 2 -Sensoren und mobile Luftreinigungsgeräte zu erwerben, was schließlich auch geschah. Im Januar 2021 beschloss dann der Bauausschuss, auf eine Beteiligung an einem zweiten Förderprogramm zu verzichten. Es würde wohl bis April dauern, bis weitere Luftreinigungsgeräte da sind, man brauche sie allerdings sofort, hieß es damals.

Spätestens im April müssten die Apparate einsatzbereit sein, forderte Niebling nun. Fendt sagte ihm zu, bei der Ausschreibung darauf zu achten, dass die Ware sofort lieferbar ist. "Die Anschaffung der Geräte ist eine Anschaffung für die Zukunft", sagte Ulrich Fliegel (Grüne). In Schulgebäuden sei es oftmals gar nicht möglich, richtig quer zu lüften. Ulrich Hoffmann (ÖDP) sprach sich dafür aus, bei der Anschaffung nicht allein auf den Preis, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit der Modelle zu achten. Der Bürgermeister versicherte, ein Sachverständiger werde die eingehenden Angebote auswerten. Einstimmig erteilte der Bauausschuss der Verwaltung den Auftrag, einen Förderantrag zu stellen, eine Ausschreibung vorzunehmen und die nötigen Luftreinigungsgeräte zu bestellen.

Bei der Gelegenheit nannte Fendt zumindest noch eine erfreuliche Nachricht in Sachen Impfen: So sei es einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gelungen, eine Gruppenimpfung für Grundschullehrer und Kita-Personal aus Weißenhorn, Pfaffenhofen und Roggenburg zu organisieren. An zwei Terminen sollen die insgesamt 243 Personen das Vakzin im Weißenhorner Impfzentrum verabreicht bekommen.

