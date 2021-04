Weißenhorner Schelmenschinder versteigern Holzlampe für einen guten Zweck

Plus Die Narrenzunft Schelmenschinder aus Weißenhorn spendet den Erlös aus dem Verkauf eines Lampen-Unikats an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Zotteliges Fleckenhäs und schaurige Masken: Für ihre Auftritte bei zahlreichen Fasnachtsumzügen sind die Weißenhorner Schelmenschinder weit über die Grenzen der Fuggerstadt hinaus bekannt. Doch neben der Pflege des Brauchtums hat noch eine weitere Tätigkeit der Narrenzunft Tradition: Die Mitglieder wollen anderen Menschen helfen und sammeln deshalb jedes Jahr Geld für einen guten Zweck.

Wegen der Corona-Pandemie erlebten auch die Hästräger aus Weißenhorn in diesem Jahr eine stille Saison. Deshalb nicht zu helfen, war für die Schelmenschinder jedoch keine Option. Also haben sie sich wieder etwas ausgedacht: Unter dem Motto "Glück hat, wer leuchtende Glücksmomente hat" organisiert die Narrenzunft die Versteigerung einer vierstöckigen Holzlampe. Der Erlös soll der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zugute kommen.

Ein kreativer Hobbybastler aus Weißenhorn hat die Leuchte geschreinert

Tilo Bauer aus Weißenhorn hat als kreativer Hobbybastler das Unikat mit einer Höhe von etwa 110 Zentimetern aus gebürstetem und geöltem Fichtenholz geschreinert. Hinter vier umfunktionierten Marmeladengläsern leuchten stromsparende LED-Lampen, die ein warmes Licht abgeben. Die Idee zu diesem originellen Stück sei ihm zufällig gekommen, erzählt Bauer. Ein Überschuss von Marmeladengläsern habe ihn auf den Gedanken gebracht, eine andere Verwendung für die Behältnisse zu finden.

Auf ihrer Facebook-Seite macht die Narrenzunft auf die Versteigerung aufmerksam. Es gibt ein reges Interesse an der Leuchte: Am Freitag lag das Spitzengebot bei 250 Euro. Und es bleibt noch eine Woche Zeit, um weitere Gebote abzugeben. Die Versteigerung endet am Freitag, 30. April.

Wie Bauer sagt, wollen die Fans der Schelmenschinder aber nicht nur mitsteigern, sondern auch einfach nur spenden, indem sie Geld an die DKMS überweisen. Wer sich an der Wohltätigkeitsauktion mit einem ernst gemeinten Gebot beteiligen möchte, kann dies per Facebook-Nachricht an den Account der Narrenzunft oder per E-Mail an info@schelmenschinder.de tun.

