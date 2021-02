vor 49 Min.

Weißenhorner können ab März auch donnerstags auf Wochenmarkt einkaufen

Voraussichtlich von Mitte März an können Bürger auch am Donnerstagnachmittag in Weißenhorn auf dem Wochenmarkt einkaufen.

Plus Die Lokalpolitiker sprechen sich für einen zusätzlichen Wochenmarkt auf dem Hauptplatz in Weißenhorn aus. Was sich Händler und die Stadt davon erhoffen.

Von Jens Noll

Wer in Weißenhorn auf dem Wochenmarkt einkaufen will, hat künftig mehr Möglichkeiten. Denn zusätzlich zum Markt am Samstag auf dem Kirchplatz soll ab Mitte März auch ein Markt am Donnerstag stattfinden. Als Standort ist dafür der Hauptplatz vorgesehen.

Einstimmig hat sich der Stadtrat am Montag für die Erweiterung des Einkaufsangebots ausgesprochen. Volker Drastik, im Rathaus zuständig für Kultur, Tourismus und die Märkte, verspricht sich von einer Ausweitung der Nahversorgung mit regionalen Anbietern und dem publikumswirksamen Platz positive Effekte. Er rechnet mit einer Steigerung der Attraktivität der Stadt allgemein sowie der der örtlichen Geschäfte. "Die Besucherfrequenz aus den umliegenden Gemeinden und die Aufenthaltsdauer der Besucher soll damit erhöht werden", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Zunächst ist eine Testphase vorgesehen, außerdem werden Gespräche mit den Marktbeschickern geführt. Wenn einer Fortsetzung des erweiterten Angebots nichts entgegensteht, dann könnte die Marktsatzung zeitgemäß angepasst werden. Das würde aber wohl auch bedeuten, dass die Gebühren für die Verkäufer zum Jahr 2022 erhöht werden.

Markt am Donnerstag keine Konkurrenz zum Samstagsmarkt in Weißenhorn?

Bürgermeister Wolfgang Fendt dankte Drastik in der Stadtratssitzung für die Initiative: Wenn man es schaffe, den Markt am Donnerstag zu etablieren, dann sei das eine gute Sache, sagte Fendt. Auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie sei es sinnvoll, wenn sich die Kunden besser verteilten und eine weitere Einkaufsmöglichkeit bestehe.

Gunther Kühle (CSU), der als Metzgermeister selbst seine Waren auf Wochenmärkten verkauft, betonte, dass das Angebot an jedem Donnerstagnachmittag keine Konkurrenz zum Samstagsmarkt, sondern eine Ergänzung sei. "Das kann eine gute Möglichkeit sein, noch mal etwas mehr Leben in die Innenstadt zu bringen", fügte Kühle hinzu.

Der Metzgermeister verwies auf Gespräche mit Vertretern des örtlichen Einzelhandels. "Auch die freuen sich, wenn der Markt am Donnerstag ermöglicht wird", sagte Kühle. "Und sie freuen sich auf eine Belebung."

