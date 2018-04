20:00 Uhr

Weiterhin „Frauenpower“ beim Herretshofer Feuerwehrverein

Der Herretshofer Feuerwehrverein blickt auf Einsätze zurück und auf Aktionen voraus.

Von Claudia Bader

Was sie bei regelmäßigen Übungen bis ins Detail proben, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Herretshofen im vergangenen Jahr viermal unter Beweis stellen: als sie einen Baum von der Straße schaffen und eine Ölspur beseitigen mussten und als sie sich zweimal auf die nach vermissten Kindern machten. „Unser Einsatzplan ist sehr gut angekommen“, resümierte Kommandant Daniel Wagner kürzlich bei der Jahresversammlung.

Derzeit zählt die Feuerwehr 30 Aktive, darunter drei Frauen. 2017 wurden insgesamt zehn Gesamtübungen sowie eine Großübung in Halden abgehalten. Die jüngste Gemeinschaftsübung mit den Greuther Wehren fand am vergangenen Freitag in Olgishofen statt. In seiner Vorschau kündigte der Kommandant das traditionelle Maibaumaufstellen am Samstag, 28. April, sowie die Inspektion des Feuerwehrhauses am Sonntag, 17. Juni, an.

Der Feuerwehrverein Herretshofen zählt derzeit 75 Mitglieder, informierte die Vorsitzende Edeltraud Leinauer. Nachdem das Maibaumfest im vergangenen Jahr gut angekommen sei, stehe heuer eine Wiederholung an. Das Herretshofer Dorffest findet am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, wieder in einem kleinen Rahmen statt.

Bei den Wahlen bestätigten die Versammelten Maria Wagner als zweite Vorsitzende und Anna Kleiber als Kassenwartin. Bettina Baur, die sich nach zehnjährigem Wirken nicht mehr als Schriftführerin zur Verfügung gestellt hatte, wurde von Stefanie Möst abgelöst. Damit bleibt der Verein in Frauenhand.

Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung sprach Kreisbrandmeister Josef Heinzler der Herretshofer Wehr Anerkennung aus. Kirchhaslachs Zweiter Bürgermeister Reinhold Bühler bedankte sich bei den Aktiven für ihre Einsatzbereitschaft und beim Feuerwehrverein für die Belebung des dörflichen Lebens.

Themen Folgen