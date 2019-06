vor 16 Min.

Weitsicht und Mut gehörten am Anfang dazu

Die deutsch-französische Jumelage (Partnerschaft) PTT Moulins Kempten wird 50 Jahre alt. In Kellmünz wird deshalb gefeiert.

Von Zita Schmid

Vor dem Kellmünzer Rathaus wehten die deutsche und die französische Flagge. Im Sitzungssaal, wo es bei Sektempfang und Ansprachen festlich zuging, tauschten sich die rund 30 Anwesenden aus diesen Ländern in beiden Sprachen aus. Der Grund für die Feierlichkeiten: Die deutsch-französische Jumelage (Partnerschaft) PTT Moulins Kempten feierte ihr 50-jähriges Bestehen.

Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst sagte: „Beflügelt von der Idee, in direkten Begegnungen von Mensch zu Mensch für internationale Verständigung und Zusammenarbeit zu wirken, fanden sich vor 50 Jahren einige Menschen zusammen, um eine Verständigung zwischen unseren Völkern zu unterstützen.“ Dies sei damals, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs „ein mutiger und weitsichtiger Schritt gewesen“, so Obst.

Kellmünzer organisieren seit vielen Jahren regelmäßige Treffen

1963 schlossen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der die Verbesserung der Beziehungen beider Völker auf allen Ebenen zum Ziel hatte. Wohl hiervon inspiriert, wurde im Jahr 1969 der Verein JPTT Moulins Kempten gegründet – eine Sektion im Dachverband der Jumelages Européens PTT (JEPTT – Verband für Partnerschaften des europäischen Post- und Telekompersonals). Die Beziehungen gingen auf das Fernmeldeamt Kempten, das für das gesamte Allgäu zuständig war, und die französische Fernmeldebehörde der Stadt Moulins zurück.

Mittlerweile bestehen diese freundschaftlichen Bande bereits in der dritten Generation. „In dieser Zeit haben wir uns kennen- und verstehen gelernt. Unsere Freundschaft ist nach dieser langen Zeit wie eine große Familie“, sagte Ulrich Blinstrub, dessen Vater einst bei der Telekom gearbeitet hat. Gerade in Zeiten zunehmender Abschottung und Fremdenfeindlichkeit sowie angesichts der Bestrebungen einzelner Länder, sich aus dem europäischen Verband zu lösen, sei die Partnerschaft eine wichtige Einrichtung, um dem entgegenzuwirken, so Blinstrub weiter. Zusammen mit seiner Frau Waltraud organisiert der Kellmünzer seit vielen Jahren regelmäßige Treffen mit den französischen Jumeleure. Bei dem sechstägigen Jubiläumstreffen besuchten sie diesmal etwa Füssen, machten eine Bootsfahrt auf dem Forggensee und besichtigen die Firma Iveco in Ulm.

Bürgermeister Obst überreicht Ehrenmedaille in Silber des Marktes Kellmünz

Der Bürgermeister nutzte die Feierlichkeiten und überreichte Ulrich Blinstrub für seine Leistungen zur deutsch-französischen Völkerverständigung die Ehrenmedaille in Silber des Marktes Kellmünz. Gerade in den grenzübergreifenden Partnerschaften habe sich gezeigt, dass es neben den Politikern gerade auch die Bürger waren, die sich für Verständigung, Annäherung und Aussöhnung einsetzten, so Obst.

Guy Daguin, zweiter Vorsitzender des Vereins und Organisator auf der französischen Partnerschaftsseite erhielt diese Auszeichnung ebenfalls. „Wir kommen immer sehr gerne nach Kellmünz“, sagte der Franzose, der die Ehrung sichtlich überrascht und erfreut entgegennahm. Und gerne würden sie in ihrem Verband auch weiterhin für Völkerverständigung und Frieden arbeiten, ergänzte er.

