Welche Osterbräuche einst in der Region gepflegt wurden

Vor 100 Jahren wurden die Feiertage ganz anders begangen.

Von Ralph Manhalter

Ralph Manhalter berichtet in unregelmäßigen Abständen über die Historie des Altlandkreises Illertissen. Manhalter, geboren 1967, wohnt in Obenhausen und studiert Kulturwissenschaften mit dem Fachschwerpunkt Geschichte. Heute dreht sich alles um Osterbräuche.

Heutzutage beschränkt sich das Osterfest oftmals auf die Eiersuche und eventuell einen Besuch in der Kirche. Dagegen sind die meisten der alten Kar- und Osterbräuche in Vergessenheit geraten. Die Bevölkerung vor gut 100 Jahren war fest eingebettet in den, durch kirchliche Feier- und Gedenktage gegliederten Jahresablauf. Daraus erwuchs eine Vielzahl von Handlungen und Verhaltensweisen, die von einem tiefen Glauben zeugen. Von den in der Kirche geweihten Palmbüscheln pflanzte man zu Hause einige in den Garten. Die Menschen glaubten daran, dass so der Fuchs keine Henne holen würde. Am Ostersonntag wurden diese dann wieder zurück in die Stube gebracht und hinter das Kruzifix im Herrgottswinkel gesteckt. Aus Vöhringen ist bekannt, dass die Palmen während der Prozession zu einer Krone gebogen oder an Stangen gebunden wurden. Nicht selten konnte so eine Palmstange eine Länge von drei bis vier Metern erreichen. Gepflanzt werden durfte an den drei Kartagen von Gründonnerstag bis Karsamstag nichts: Es würde sowieso nicht wachsen, hieß es. Weit verbreitet war auch die Feuerweihe: Am Samstag brachten die Gottesdienstbesucher einen Holzscheit in die Kirche mit, der angezündet wurde. Wieder auf dem Hof, legte man das angekohlte Stück in den Stall oder auf den Dachboden. Die Bewohner erhofften sich einen Schutz vor Unwettern. Denselben Zweck versprach das Werfen eines geweihten Eies über das Hausdach am Morgen des Ostersonntags. Im Übrigen empfahl es sich, die Eier, die am Gründonnerstag gelegt wurden, aufzuheben. Sollten doch gerade aus diesen besonders schöne Hühner schlüpfen.

Die Kirchenglocken schwiegen an Karfreitag und Karsamstag. Der Volksmund spricht davon, sie wären nach Rom geflogen, um dort die Weihe zu empfangen. Während dieser Zeit zogen mancherorts Jungen und Mädchen mit Ratschkarren durch die Gemeinde, um die Bevölkerung zum Gottesdienst zu rufen. Dieser Brauch hat in einigen ländlichen Gemeinden sogar bis in unsere Tage überlebt.

Auf wahrscheinlich heidnischen Ursprung sind die Feuer zurückzuführen, die in der Osternacht vor den Kirchen entflammt wurden. Seit dem elften Jahrhundert sind diese im deutschsprachigen Raum als christliche Symbolik nachgewiesen. Am Osterfeuer entzündete der Pfarrer die Osterkerze und trug sie in das noch dunkle Gotteshaus. Dass die Kar- und Ostertage nicht nur eine Zeit der Besinnung waren, sondern auch ausgelassen gefeiert wurde, ist aus Weißenhorn dokumentiert. Hier durften – streng getrennt – am Ostersonntag die verheirateten Paare (miteinander!) ausgehen, während es den Ledigen am Ostermontag gestattet wurde. Vielleicht opfert der Eine oder Andere einen kurzen Gedanken an diese Traditionen, wenn er am Ostermorgen im Garten die bunten Eier versteckt … im Übrigen ein uraltes Symbol des Lebens und der Wiedergeburt, nicht nur im Christentum.

