vor 4 Min.

Welle von Betrugsversuchen in Illertissen und Umgebung

Eine ganze Welle von Betrugsversuchen hat die Polizei in Illertissen am Mittwoch registriert: In ihrem Schutzbereich wurden fünf Anrufe gemeldet.

Zahlreiche Anrufe von "falschen Polizisten" hat die (echte) Polizei in Illertissen registriert. Die Angerufenen reagierten richtig.

Eine ganze Welle von Betrugsversuchen hat die Polizei in Illertissen am Mittwoch registriert: In ihrem Schutzbereich wurden fünf Anrufe gemeldet, bei denen sich Unbekannte gegenüber von Bürgern als Polizisten ausgaben und so offenbar an Informationen über Wertsachen kommen wollten.

Angerufene in Illertissen erkennen Betrugsmasche

Nach Angaben der (echten) Ermittler wurde dabei „die übliche Geschichte“ erzählt. Demnach sei in der Nachbarschaft eingebrochen und die Täter festgenommen worden. Bei diesen sei die Adresse der Angerufenen gefunden worden. Die betroffenen Bürger erkannten diese Betrugsmasche jedoch und verständigten die Illertisser Polizei. (az)

