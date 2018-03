02.03.2018

Weniger Flüchtlinge, aber nicht weniger Probleme

Die Zahl der Ankommenden ist deutlich gesunken, doch jetzt benötigen die Anerkannten Wohnungen

Von Ronald Hinzpeter

Die große Flüchtlingskrise des Jahres 2015 ist erst mal überwunden, die Zahl der Flüchtlinge geht zurück. Das entlastet den Sozialhaushalt des Landkreises. Für den Komplex Asyl waren bisher knapp 12,6 Millionen Euro bereitgestellt worden, in diesem Jahr schrumpft der Ansatz auf knapp 6 Millionen Euro. Allerdings gibt es nicht unbedingt Grund zur Entwarnung, findet Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), denn die Aufgaben haben sich verlagert.

Nach den jüngsten Zahlen, die allerdings vom 10. Januar stammen, leben im Landkreis 1136 Asylbewerber in Sammelunterkünften. Davon gelten 194 von ihnen als sogenannte Fehlbeleger, das heißt: Sie sind bereits anerkannt und müssten eigentlich ausziehen. Doch weil sie keine Wohnung finden, werden sie in den Unterkünften geduldet. „Wir stellen niemanden auf die Straße“, sagte der Landrat, um gleichzeitig hinzuzufügen: „Aber eine Dauerlösung ist das nicht.“ Er höre immer wieder von Bürgern, das Thema Flüchtlinge sei doch eigentlich vorbei, doch das stimme nicht. Das Problem habe sich nur verlagert. Standen anfangs die Erstunterbringung, die Ausstattung und Betreuung im Vordergrund, so müssen jetzt Wohnungen für die Anerkannten gefunden werden. Freudenberger: „Der Prozess verschiebt sich.“ Der Wohnungsmarkt sei schon seit Längerem angespannt, viele Einheimische suchen nach bezahlbaren vier Wänden.

Das Problem sorgt für Ärger. So hatte erst unlängst Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen angemerkt, dass seine Stadt mehr anerkannte Flüchtlinge untergebracht habe als etwa Weißenhorn, Senden oder Vöhringen. Er sieht den Landkreis in der Pflicht. Was die Verteilung angeht, so versicherte gestern Freudenberger, kämpfe er „wie ein Löwe“ für eine gerechte Lösung. Es werde versucht, einzelne Orte nicht über Gebühr zu belasten. Trotz aller Probleme seien die meisten Kommunen kooperativ, aber: „Wir können es aber nicht allen recht machen.“

Immer wieder müssen Asylbewerber umziehen, denn das Landratsamt lege Sammelunterkünfte zusammen. Dann gebe es oft Beschwerden von Helferkreisen, Arbeitgebern und Betroffenen. Die Interessen seien kaum unter einen Hut zu bringen: „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit“, so der Landrat. Seine Mitarbeiter müssten sich viel anhören, das gehe teilweise auch unter die Gürtellinie.

