Wenn Illertissen zu „Galaxy Town“ wird

Beim Ferienspaß in Illertissen entsteht eine ganze Stadt. Die Bürgermeisterin muss sich auch um Süßigkeitenpreise kümmern.

Von Dominik Stenzel

Beim Ferienspaß an der Illertisser Bischof-Ulrich-Grundschule und im angrenzenden Jugendhaus wird dieser Tage fleißig gebastelt, gewerkelt und gespielt: Während sich das Gelände in der ersten Woche der Sommerferien in eine kleine Stadt mit eigener Währung und eigenen Einrichtungen verwandelte, steht nun eine klassische Stadtranderholung auf dem Programm.

Nachhaltigkeit ist Thema Nummer eins

Das Motto „Unser Planet – aus alt mach neu“ ist laut der Illertisser Jugendpflegerin Kathrin Grimm, nach einer Besprechung im Vorfeld, festgelegt worden und es passe gut in die heutige Zeit. Während einige Kinder im „Chillout Areal“ nahe der Tartanbahn Tischtennis spielen oder es sich auf Liegestühlen bequem machen, sind andere eifrig am Basteln. Das Thema Nachhaltigkeit ist an den einzelnen Stationen allgegenwärtig: Aus Pappröhrchen gebrauchter Klopapierrollen machen die Teilnehmer Stifthalter, zugeschnittene Plastikflaschen, die später als Zahnbürstenbecher benutzt werden sollen, bemalen sie mit Acrylfarben. Auch Geldbeutel aus Milchtüten oder Vogelhäuschen sollen noch angefertigt werden, zudem steht ein Aktionstag auf dem Programm, an dem die Kinder örtliche Unternehmen und die Feuerwehr besuchen.

Fürs Mittagessen sind die Köche zuständig

In der ersten Woche entstand auf dem Gelände die Stadt „Galaxy Town“, den Namen hatten die Kinder selbst bestimmt. Das „Arbeitsamt“ vermittelte ihnen jeden Morgen Jobs: Die Köche waren für das Mittagessen zuständig, Postboten trugen Briefe aus und die Bauarbeiter errichteten auf dem Bauspielplatz Hütten.

Auch eine Bürgermeisterin wurde gewählt. Die restlichen Bewerber um das Amt bildeten den Stadtrat. Auf den täglichen Sitzungen wurden mehrere Änderungen beschlossen: Preise für Süßigkeiten im Shop wurden heruntergesetzt oder ein Kummer- und Ideenkasten aufgehängt.

219 Kinder waren in der ersten Woche dabei

21 Betreuer kümmerten sich in der ersten Woche um 219 Kinder. Danach ist traditionell etwas weniger los: Auf 131 Teilnehmer kommen aktuell 15 Betreuer. „Es ist toll, wenn so viele junge Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Grimm. Einer von ihnen ist Dominik Mayer. Zum achten Mal hilft der 23-Jährige bereits beim Ferienspaß mit. In diesem Sommer hat sich der Illertisser, der Sportwissenschaften in Konstanz studiert, extra Urlaub von seinem Nebenjob genommen: „Für den Ferienspaß verzichte ich gerne auf den einen oder anderen Euro.“ Die Arbeit mit Kindern mache schließlich großen Spaß. „Auch wenn man am Abend schon fertig ist“, fügt Mayer grinsend hinzu.

