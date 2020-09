vor 20 Min.

Wenn Kinder nicht alles vertragen

Im Unterallgäuer Elterncafé geht es demnächst um die Ernährung

Ist es eine Abneigung, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Allergie: Was steckt dahinter, wenn Kinder nicht alles vertragen? Diesen Fragen widmet sich Referentin Sonja Eichin, Diplom-Ökotrophologin, beim nächsten Elterncafé am Dienstag, 29. September, von 10 bis 11.30 Uhr im Werkstattladen in Mindelheim, Maximilianstraße 51. Die Veranstaltung wird am Dienstag, 6. Oktober, wiederholt, zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Das Elterncafé ist ein kostenloses Angebot der Schwangerenberatungsstelle und der Koordinierenden Kinderschutzstelle (Koki) am Landratsamt Unterallgäu für Eltern von Kindern bis zu drei Jahren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon 08261/995402. Anmeldeschluss ist jeweils der Montag zuvor bis 12 Uhr, also der 28. September beziehungsweise der 5. Oktober. Die Teilnehmer müssen sich an die üblichen Hygieneregeln halten. (az)