Wenn Scherben Geschichten erzählen

Ausstellung im Landratsamt

Scherben erzählen Glas-Geschichte: So lautet der Titel der Ausstellung, die derzeit im Landratsamt Unterallgäu zu sehen ist. Landrat Hans-Joachim Weirather fügt hinzu: „Diese Scherben erzählen auch die Geschichte unseres Landkreises.“ Denn im Mittelpunkt der Schau stehen Glasscherben, die nahe Erisried gefunden wurden und die darauf hinweisen, dass dort einst eine Glashütte stand. Viele Bürger der Gemeinde ahnten das schon lange, denn immer wieder wurden dort Scherben und Glasgefäße gefunden. Kreisheimatpfleger Peter Hartmann brachte schließlich gezielte Nachforschungen ins Rollen.

„Für die Glasforschung war das Unterallgäu lange ein weißer Fleck“, so Kreisheimatpfleger Peter Hartmann, der sagt, seinem Vorvorgänger Josef Striebel viel Wissen zu verdanken. 2014 entdeckte Hartmann dann auf einem Acker östlich von Erisried außergewöhnlich viele Glasfragmente. Er startete Recherchen, durchsuchte Veröffentlichungen zu Erisried und befragte Bürger. Einige stellten ihm Funde zur Verfügung. Zudem zog Hartmann Experten zurate, darunter der Archäologische Arbeitskreis. Auch die Deutsche Glastechnische Gesellschaft wurde auf das Unterallgäu aufmerksam. So entstand der Kontakt zu Dieter Schaich, Mitglied des Beirats dieser Gesellschaft. Er konzipierte die Ausstellung schließlich.

Schaich kann von einigen besonderen Erkenntnissen berichten. So sei Erisried der erste Ort in Bayern, an dem nachweislich Tellerglas hergestellt wurde. Dieses sei typisch für das 17. Jahrhundert. Es wurde verwendet, um Kirchenfenster herzustellen. Im 18. Jahrhundert wurden in Erisried vor allem Flachglas und Flaschen hergestellt – unter anderem eine besondere, typisch bayerische Schlegelflasche. Schaich vermutet, es könne sich vielleicht um eine schwäbische Erfindung handeln. Schließlich endete die Glasproduktion bei Erisried 1731, wohl, weil die Holzvorräte aufgebraucht waren. Die Glasmacher wanderten nach Aschau ab, wo ihre Spuren heute noch ersichtlich sind. (az)

Noch bis 4. September ist die Ausstellung im Foyer des Landratsamts zu sehen. Weitere Infos online unter unterallgaeu.de/ausstellungen

