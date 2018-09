14:00 Uhr

Wenn der Bus am Bahnhof nicht mehr wenden kann

Am Bahnhof muss eine neue Wendemöglichkeit für Linienbusse geschaffen werden.

Die Kellmünzer Räte suchen nach Alternativen. Doch zu einer Entscheidung kommt es noch nicht.

Von Armin Schmid

Busse können am Kellmünzer Bahnhof bei den ehemaligen Sauter-Hallen nicht mehr wenden: Denn wegen eines Wohnbauprojekts ist diese Möglichkeit für Linienbusse nicht mehr gegeben.

Der Marktgemeinderat ließ sich daher Vorentwürfe für eine Ersatzlösung vorstellen. Die vorgesehenen Kosten: rund 200000 bis 300000 Euro.

Eine Idee ist, den bestehenden Parkplatz gegenüber des Kellmünzer Bahnhofs in eine Buswendeschleife mit Park & Ride Parkplatz umzuwandeln. Neben der Buswendeschleife könnten laut Planer Hans-Peter Beckmann knapp 30 Parkplätze erhalten werden. Marktrat Christian Anders betonte, dass der Pendlerparkplatz am Bahnhof jetzt schon oft zugeparkt sei und dass durch die Wendeplatte wertvolle Fläche wegfallen würde. Die Wendeschleife soll laut Planer einen Durchmesser von 22 Metern bekommen.

Diskussionen gab es auch darüber, wo die Bushaltestelle angesichts der räumlich beengten Situation künftig angesiedelt werden soll. Planer Beckmann meinte, dass man den Gehweg vor dem Bahnhof auf 3,50 Meter verbreitern und dort die Haltestelle ansiedeln könnte. Allerdings seien die Baukosten hierfür sehr hoch. Rat Gerhard Steur bezweifelte, dass dies direkt vor dem Bahnhof überhaupt so umgesetzt werden kann – aufgrund der entstehenden Immissionen wie Lärm und Abgase.

Eine Idee war auch, eine barrierefreie Zustiegsmöglichkeit zum Linienbus zu schaffen. Ein Abbruch der Laderampe an der Güterhalle würde Platz schaffen und die Situation deutlich entspannen. Bürgermeister Michael Obst meinte, dass es aber weniger sinnvoll sei, Teile des historischen Gebäudes für diesen Zweck zu opfern. Obst fügte an, dass der Bauhof die Raumkapazitäten der Güterhalle zur Lagerung in Zukunft gar nicht mehr benötigen wird.

Im Verlauf der Beratung wurde deutlich, dass sich das Ratsgremium noch nicht auf eine Basis für die Buswendeschleife samt Parkplatz einigen konnte. Zunächst sollen die Anregungen mit in die Planung einfließen. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

