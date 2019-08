Wenn „der Harry“ in Illertissen nach dem Rechten schaut

Plus Regelmäßig klappert Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger die Plätze in Illertissen ab, wo sich junge Leute gerne treffen. Es geht auch um Pöbeleien, Lärm und Müll.

Freitagabend in Illertissen. Gegen 18 Uhr beginnt Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger seine Tour durch die Stadt. In seinem Cabrio fährt er Plätze ab, an denen Jugendliche sich gern treffen und sieht nach dem Rechten. Heute beginnt die Runde bei strahlendem Sonnenschein am Marktplatz. Hier ist viel los, denn abends gibt es noch ein Konzert. Es wird aufgebaut, Kinder rennen durch die Wasserspiele. Als sie Harry in seinem knallgelben T-Shirt entdecken, rufen sie nach ihm und winken. Was er denn hier mache, wollen sie wissen, der Ferienspaß sei doch vorbei. „Ich habe jetzt auch Urlaub“, erklärt Harry lachend. Doch zuvor geht es noch durch die Stadt. Auf der Suche nach jungen Leuten, ihren Problemen, Sorgen und Nöten. Ebenfalls im Fokus: Müll, Lärm und Pöbeleien. Und dass es gar nicht erst dazu kommt.

Im Jugendhaus sitzen und mit Kindern und Jugendlichen quatschen, das ist längst nicht der ganze Beruf eines Stadtjugendpflegers. Besonders die aufsuchende Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil. In Illertissen übernimmt das Harry Heckenberger. Unterwegs in der Stadt bespricht er an verschiedenen Orten, die Jugendliche gerne aufsuchen, wie es ihnen geht und ob sie Ideen, Wünsche oder Anregungen haben. Aber es geht auch darum, dass die Plätze müllfrei bleiben. Und darum, möglichen Ärger zu vermeiden. Mitunter fühlen sich Bürger von jungen Leuten gestört, etwa wenn diese laute Musik hören oder mal eine freche Bemerkung äußern. Das war das Problem, als vor einigen Monaten die sogenannte „Jugendgang“ in der Vöhlinstadt für Aufsehen sorgte.

Oft bleiben unliebsame Hinterlassenschaften zurück. Bild: Alexander Kaya

Während der Fahrt vorbei an den Bäumen des Martinsplatzes, erzählt Harry von seinem Alltag: „Im Jugendhaus betreuen meine Kollegin Kathrin Grimm und ich junge Menschen zwischen zehn und 23 Jahren. Zusammen mit den Kids veranstalten wir zum Beispiel Fridays for Future in Illertissen oder auch Poetry Slams, Skatecontests und Ähnliches.“ Freitagabend, wenn viele schon im Wochenende sind, geht es für „den Harry“, wie man Heckenberger nennt, noch mal los. „Ich habe eine feste Route mit Plätzen, die ich gezielt anfahre und schaue, wer sich da so herumtreibt. Ärger mit randalierenden Jugendlichen gibt es eher selten. Vor allem schaue ich, dass sie keinen Dreck hinterlassen und Anlagen, wie den Skatepark, sauber halten.“

Erste Station: Der Skateplatz in Illertisser

Das ist auch die erste Station. Harry parkt genau vor dem Zaun der Skateanlage. „Die sollen schon sehen, dass ich da bin“, witzelt er. „Heute ist wenig los“, stellt er schon früh fest. „Das Wetter ist einfach zu gut, da sind die meisten am Weiher.“ Doch einige Kinder fahren mit ihren Scooter-Rollern durch die Rampenlandschaft. Sie begrüßen Harry, erzählen stolz, welche Tricks sie hinbekommen haben. Und Harry freut sich mit ihnen.

Lässig, aber respektvoll: der „Harry“ mit Reporterin Carmen Dörfler. Bild: Carmen Dörfler

Die Kids lieben „ihren Harry“. Das wird schnell klar. Immer wieder grüßen ihn auf Rädern vorbeifahrende Teenager und winken ihm zu. Schnell zeigt sich, dass auch Harry liebt, was er tut. Und das muss er auch, denn wirklich glamourös ist der Job nicht. Die größte Aufgabe des heutigen Tages: Müll aufsammeln. „Ich habe immer einen großen Müllsack dabei und sorge dafür, dass die Plätze sauber sind. Auch in die Mülleimer gucke ich, um zu checken, ob sich darin Spritzbestecke oder Ähnliches findet.“

Im Jugendhaus fährt Harry „eine sehr entspannte Schiene“, wie er sagt. Mit Hausverboten arbeite er nicht. Doch auch seine Toleranz habe Grenzen. „Wenn etwa jemand auf einen anderen losgeht oder Drogen verkauft, ist der Spaß vorbei.“ So etwas habe neben einem Hausverbot noch andere Konsequenzen.

Vandalismus wird nicht toleriert

Auch Vandalismus werde nicht toleriert. Das war auf dem Skateplatz vorgekommen: „In den Toiletten wurde randaliert. Dann müssen wir den Park eben für eine Weile zumachen.“ Zum Glück lasse sich so etwas meistens schnell klären. Denn den Kids liege ja auch etwas daran, dass „ihre Orte“ in Ordnung seien.

Öffentliche Plätze stehen als Treffpunkt bei Jugendlichen hoch im Kurs. Bild: Alexander kaya/Symbol

Weiter geht die Runde über die Nordtangente, den Bahnhof, vorbei an Drogerie- und Supermarkt zum Schlosspark. Wegen der gesperrten Vöhlinstraße kann er nicht auf direktem Weg zum Schloss hinauf fahren. Das habe aber auch ein Gutes. „So muss ich den Weg nehmen, den die Jugendlichen auch nehmen würden.“ Harry steigt die Stufen von der Bräuhausstraße hinauf, auch hier ist es heute ruhig. Beim Abstieg kommen ihm einige Jugendliche entgegen, die ihn noch nicht kennen. Lässig stellt er sich vor und bittet sie, ihren Müll später mit zu nehmen, bevor er ihnen einen schönen Abend wünscht.

Lässig ist überhaupt ein treffender Begriff für den Stadtjugendpfleger. Ganz gemütlich fährt er im Cabrio durch die Stadt. „Ich fahre immer defensiv, man kennt mich ja.“ Diese Lässigkeit schätzen die Jugendlichen an ihm. Nach weiteren Stationen beim Spielplatz am Weiher und rund ums Schulzentrum fährt er an den See nach Dietenheim. Eigentlich ist das nicht mehr sein Einsatzgebiet, „aber da ist es so schön“, sagt er und lacht. Und zudem ein beliebter Treffpunkt auch für Jugendliche aus Illertissen.

Freudig und lautstark begrüßen sie Harry Heckenberger

Und tatsächlich hält sich dort eine Clique auf, die Harry kennt. Freudig und lautstark begrüßen die jungen Leute ihn von Weitem. Die Teenager trinken Bier, hören Musik. Sie erzählen Harry, was sie in den letzten Wochen erlebt haben und albern herum. Harry ist mitten drin. Sobald die Kids über die Stränge schlagen, werden sie ermahnt. Und sie hören auf ihn. Als eine Flasche kaputtgeht, sammeln die Jugendlichen sofort die Scherben zusammen und bringen sie zum Mülleimer. Respekt haben sie vor Harry, aber auch viel Vertrauen zu ihm. „Die Jugendlichen können mit allem zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr für sie, egal ob es sich um Probleme in der Schule oder zu Hause handelt.“

Die Geschichten, die Harry hier mitbekommt, gehen von Pöbeleien über Mobbing bis hin zu sexuellem Missbrauch. Offen und ehrlich redet er mit den Teenagern, sie sind auf gleicher Augenhöhe mit ihm, müssen sich für nichts schämen. Und sie danken es ihm mit Ehrlichkeit.

Letztlich ist es wohl das, was den Beruf des Stadtjugendpflegers ausmacht – allgemein, und den von Harry im besonderen Fall: Das Vertrauen der Kids zu gewinnen, für sie einzustehen und gemeinsam mit ihnen etwas zu bewegen.

