vor 56 Min.

Wenn der Thermomix Musik macht: „Da Meier“ gastiert in Babenhausen

Es ist schon erstaunlich, was Matthias Meier einem Thermomixer alles an Musikalität entlocken kann.

„Da Meier“ kann’s auch ohne „da Huawa und i“: Kabarettist Matthias Meier unterhält das Babenhauser Publikum mit seinem ersten Soloprogramm „Ausgewogen“

Von Fritz Settele

Dass sich „da Meier“ auch ohne „da Huawa und i“ auf der Bühne wohlfühlt, ist in Babenhausen schnell klar geworden. Dabei lag die Stärke des Kabarettisten Matthias Meier in seinem ersten Soloprogramm „Ausgewogen“ eindeutig auf dem musikalischen Sektor. Bereits zweimal war er im Rahmen der Kulturtage mit dem bayerischen Trio „Da Huawa, da Meier und I“, das er mitbegründet hatte, im Fuggermarkt aufgetreten. Nun stand er erstmals allein auf der Bühne des Theaters am Espach.

Der nach seinen eigenen Worten „kloine, übergewichtige Woidler“ aus der Oberpfalz machte einen authentischen Eindruck, auch wenn das Publikum an diesem Abend nur schwer in die Gänge kam – was aber wohl nicht an Meier lag. Ihm mangelte es an Themen nicht, auch wenn der erste Teil etwas zu textlastig war. So berichtete „da Meier“ etwa über seine Beziehungskrise mit „Siri“, die ihn – nicht nur aufgrund des Chamer Dialekts – einfach nicht verstehen will. Und auch das tägliche Kreuz mit dem Essen war Thema. Nicht nur dabei zeigte sich, dass nicht alles im Alltag ausgewogen ist – wie der Programmtitel bereits angekündigt hatte.

Einen „Streifschuss“ bekam etwa Meisterkoch Alfons Schuhbeck wegen seines Hauptfreunds Ingwer und seines Auftritts für McDonalds ab. Meier bevorzugt essenstechnisch indes den schlimmsten Fall, den worst case, nämlich „Würst und Käs“, wie zu erfahren war. Bei den hintersinnigen Wortspielen mussten die Zuschauer durchaus aufpassen, um die Pointen nicht zu versäumen.

Meier beweist musikalisches Können

Interessante Varianten präsentierte der Kabarettist auch als Kloverkäufer, etwa eine Toilette mit Entertainment und Hightec. Die Kontaktannoncen aus dem landwirtschaftlichen Wochenblatt hingegen stammten wohl aus einer eher vergilbten Ausgabe?

In seinem Element war Matthias Meier während seines Streifzugs durch das DAB-Plus-Modul im Internetradio. Im Klassikabteil gab es Musik von Goethe und einen „Hund namens Beethoven“. Auch die Europahymne wurde geschmettert, allerdings mit anderem Text. Musik der 1980er und späterer Jahre präsentierte Meier ebenfalls in neuem Format – in entsprechender Bekleidungsaufmachung. So ließ Codos „Hass“ ebenso grüßen, wie Hans Söllner mit bayerischem Raggae oder eine Bestandsaufnahme der Landwirtschaft im „Farmer-Rap“. Doch auch bekannte Größen bekamen in der Sendersparte „Musik wo’s wurscht isch“ ihr Fett ab, so der „Wuisl-Xarre“ (Xavier Naidoo) oder die „atemlose“ Helene Fischer. Von letzterer unterscheidet sich „da Meier“ nach eigenen Worten nicht zuletzt durch sein in alle Richtungen bewegliches Kugelhüftgelenk samt selbigem Schwung – aber auch durch den ihm eigenen Moonwalk.

Gesangliches und instrumentales Können zeichneten den Kabarettisten aus. Dabei reichte die Bandbreite in Babenhausen von Orgelklängen bis hin zu bayerischem Blech. Als ein Höhepunkt des Programms erwies sich die Umfunktionierung eines Küchengeräts für Nichtköche – des Thermomix’ – zu einem Musikgerät. Erstaunlich, was man dem alles entlocken kann! Meier gefiel aber auch mit seinem Schauspiel samt schelmischem Blick, umgetexteten Liedern und Themenvielfalt.

Anhaltender Applaus war der Dank für über zwei Stunden Unterhaltung. Vor allem die „zweite Halbzeit“ hatte es in sich und die Besucher mitgerissen. So hat Meier sich sein Augustiner, auf das er wahre Hymnen sang, wohl verdient – zumal er „Babahausa“ und das schmucke Theater oftmals lautlich – ausgewogen – unterbrachte.

Ein weiterer Programmpunkt der Babenhauser Kulturtage: Historischer Spaziergang führt zum Babenhauser Schloss

Themen Folgen