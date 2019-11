vor 57 Min.

Wenn ein Telefongespräch ein Leben rettet

Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge Ulm hören verzweifelten Menschen zu. In Illertissen stellten sie ihre Arbeit vor.

Von Zita Schmid

Schwere Krankheiten und Ärger in der Beziehung, Einsamkeit und Depressionen: Die Gründe sind vielfältig, aus denen sich Menschen an die Telefonseelsorge in Ulm wenden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen ihren Gesprächspartnern helfen, sich aus den schwierigen Lagen zu befreien. Das ist freilich nicht immer einfach, vor allem wenn es um Selbstmordgedanken geht. Im Rahmen des „Nachtcafés“ der Pfarreiengemeinschaft Illertissen, sprachen die Mitarbeiter der Telefonseelsorge über ihre Arbeit.

Sie sind 24 Stunden am Tag erreichbar und bieten ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Wie das genau aussieht, darum ging es bei dem Abend unter dem Titel „Das Leben ist wertvoll – Leben schützen, Menschen begleiten, Suizide verhindern“. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse, das Pfarrheim war voll besetzt. Ganz zur Freude von Stefan Plöger, dem Leiter der Telefonseelsorge Ulm, und der Mitarbeiterin Ulrike Hocher. Das zeige, dass das Thema Selbsttötung keine „Tabuzone“ mehr darstelle. Als Moderator agierte Klinik- und Altenheimseelsorger Franz Jall.

Menschen in den verschiedensten Lebenslagen rufen bei der Telefonseelsorge an

„Es ist wie eine Wundertüte“, sagte Hocher. Man wisse nicht, wer anrufe und aus welchem Grund. Die Grafikerin ist eine von 80 ehrenamtlichen Mitarbeitern der Telefonseelsorge Ulm.

Insgesamt rund 20 Stunden im Monat sind die geschulten Laien in Vier-Stunden-Schichten tätig. Bevor sie ihren Dienst antreten, müssen sie zunächst einmal selbst zur Ruhe kommen. Nur so könnten sie dann anschließend ganz in das „Gespräch eintauchen“, hieß es. Die Nummer der Telefonseelsorge wählen Menschen in den verschiedensten Lebenslagen, der Leidensdruck sei unterschiedlich. „Die Bandbreite ist enorm“, sagte Plöger. Die Anrufer suchten Gesprächspartner, wenn es um die berufliche Situation gehe, genauso wie aufgrund von Ängsten, Krankheiten, Schicksalsschlägen, Beziehungskonflikten oder psychischen Problemen. Einsamkeit stecke manchmal dahinter oder einfach nur das Bedürfnis, mit einer neutralen Person über das Anliegen zu reden.

Hilfe am Telefon: Stefan Plöger leitet die Telefonseelsorge. Bild: Alexander Kaya

Bei der Telefonseelsorge sollte man authentisch, ehrlich und offen sein

Gegenüber dem Anrufer sollte man selbst immer authentisch, ehrlich, offen und urteilsfrei bleiben: „Wir sind keine Ratgeber“, betonte Hocher. Von dieser verbreiteten Meinung müsse man sich befreien. Vielmehr gelte es, eine Gesprächsbeziehung aufzubauen, zu reflektieren, zu strukturieren und gegebenenfalls zu helfen. Wenn der Anrufer selbst neue Perspektiven für sich erkenne, sei das Gespräch erfolgreich verlaufen. Denn „Seelsorge“ bedeutete, dabei zu helfen, die eigenen inneren Kraftquellen zu finden.

Keinesfalls dürfe man panisch reagieren, wenn jemand beim Gespräch erkennen lasse, dass er nicht mehr leben wolle. In der Ausbildung der Mitarbeiter sei die Vorbereitung auf ein Gespräch mit einem suizidgefährdeten Menschen die „Königsdisziplin“ – und anspruchsvollste Beziehungsarbeit, sagte Plöger. In der Praxis hätten etwa neun Prozent der Anrufe auf irgendeine Art mit Selbsttötung zu tun. Eine vernünftige Verhaltensweise sei es, den Gesprächspartner seine Absichten aussprechen zu lassen. „Mitgehen in die Hoffnungslosigkeit, ohne darin zu versinken“, wie Plöger sagte. Und: „Den Kontakt zur Hoffnung halten“.

Die Telefonseelsorge Ulm ist unter den Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 kostenfrei zu erreichen. Sie ist eine ökumenische Einrichtung und für den Raum Ulm, Neu-Ulm, Heidenheim und die Ostalb (Aalen, Schwäbisch Gmünd) zuständig. Die Telefonseelsorge arbeite auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, hieß es in Illertissen. Jeder könne das Angebot nutzen, seine Religionszugehörigkeit spiele keine Rolle.

Kontakt: Nähere Infos unter www.telefonseelsorge-ulm.de

