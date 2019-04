06:00 Uhr

Wenns pressiert stehen in Illertissen viele Türen offen

In Illertissen gibt es seit zehn Jahren die „nette Toilette“. Die Stadt zieht eine positive Bilanz. Die Geschäftsleute machen verschiedene Erfahrungen.

Von Regina Langhans

Die Tage werden länger und die Sonne lockt an die frische Luft. Die Menschen verlagern ihre Aktivitäten wieder mehr ins Freie, wollen beim Bummeln durch die Stadt einen Kaffee trinken oder beim Verweilen auf dem Marktplatz ein Eis essen. Um den Besuchern entgegen zu kommen, wenn sie ein dringendes Bedürfnis verspüren, haben die Stadt und zentral gelegene Gastwirte vor zehn Jahren die „nette Toilette“ eingeführt. Ein öffentliches WC auf dem Marktplatz war abgelehnt worden. Das nächste befindet sich am Bahnhof.

Nette Toilette: Wer macht mit?

Nun zieht Stadt-Kämmerer Markus Weiß eine positive Bilanz: „Das System „nette Toilette“ funktioniert, Beteiligten gewährt die Stadt eine finanzielle Anerkennung.“

Tatsächlich sind es meist Geschäfte rund um Marktplatz, an deren Türen der rote Aufkleber „Hier finden Sie eine nette Toilette“ zu finden ist – und das Rathaus. Kämmerer Weiß sagt: „Meist bekommen wir es gar nicht mit, wenn die Leute unsere Toilette aufsuchen.“

Als Henning Tatje, Wirtschaftsförderer der Stadt, seinen Job angetreten hat, gab es das Prinzip „Nette Toilette“ bereits. Seine Vorgängerin habe nur gesagt: „Das hat sich bewährt und läuft.“ Er selbst hält eine solche Regelung eventuell für überflüssig, da eine Gaststätte doch kaum jemanden abweisen würde, der ein dringendes Bedürfnis habe. „Wenn jemand höflich anfragt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht darf“, so Tatje. Er glaubt, jeder Gastronom würde so denken.

Wirte halten das Prinzip für eine gute Sache

Jedenfalls zählt das Bistro „Eck“ direkt am Marktplatz zu diesen. Es weist sich nicht durch das rotschwarze Schild „Nette Toilette“ aus, dennoch stehe das stille Örtchen jedem offen, auch wenn er kein Getränk bestellt habe, so der Inhaber Ayhan Yilmaz. „Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dafür will ich mich nicht ausweisen müssen.“ Auch bei Hakki Yilmaz in der nahe gelegenen Gaststätte Oberland hatte die Stadt wegen der „netten Toilette“ angefragt. „Ich mache bei der Aktion mit, weil es eine gute Sache ist“, so der Wirt. Da auch andere mitzögen, halte sich der Ansturm auf die Toiletten in Grenzen.

Was aber, wenn es dem Betreffende peinlich ist, einfach so nach einem WC zu fragen? Aus diesem Grund hat Christoph Häußler den Aufkleber für die „Nette Toilette“ an der Tür seines Cafés anbringen lassen. Er sagt: „Damit wollen wir zum Wohlfühlen in der Stadt Illertissen beitragen.“ Manchem sei mit einer gepflegten Toilette viel geholfen, nicht jeder würde mit einem Bahnhofsklo zurechtkommen. Er findet aber auch: „Wer kurzfristig eine Toilette benötigt, wird sie in Zusammenhang mit der Gastronomie suchen.“ Bäckerei-Mitarbeiterin Amira Volz kann es bestätigen: „Die Passanten wissen, dass ihnen unsere Toilette offen steht und machen davon Gebrauch. Wenn sie dann grüßen oder sich bedanken, bekommen sie von uns ein freundliches Lächeln zurück.“

Toiletten-Gäste könnten manchmal netter sein

Teilweise drastisch erlebt Philip Nissan, der das Café am Markt betreibt, die Nachfrage nach der „netten Toilette“. „Da wir zentral liegen, spüren wir sofort, wenn irgendwelche Märkte stattfinden.“ Und nicht jeder Toilettengast sei höflich, sondern leite aus dem „Nette Toilette“-Aufkleber einen Anspruch ab. Das findet Nissan etwas schade. Denn auch er findet: „Grundsätzlich soll jeder bei uns die Toilette benutzen dürfen, auch wenn er nichts konsumiert.“ Über das eine oder andere zusätzliche Dankeschön würde sich Philip Nissan daher freuen.

Um so interessanter daher, dass auch das kürzlich Dessous-Geschäft „Scharfe Spitzen“ am Marktplatz die „nette Toilette“ anbietet. „Die hatten wir doch schon im Laden an der Apothekerstraße“, so Inhaberin Susanne Kränzle-Riedl. Sie würde niemals jemanden mit einem dringenden Bedürfnis abweisen. „Bei uns gibt es eine Kundentoilette. Daher halte ich es für eine Selbstverständlichkeit, Marktplatzbesuchern nötigenfalls ein gepflegtes Klosett anzubieten.“ Auf das Geld von der Stadt verzichtet sie, die Aufkleber findet sie gut, hat aber noch keinen angebracht.

