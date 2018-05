06:00 Uhr

Wer Strom erntet, muss Blumen säen

Anlage in Jedesheim darf mehr produzieren. Aber es gibt Kritik – und Auflagen.

Von Jens Carsten

von Jens Carsten

Die Betreiber der Jedesheimer Biogasanlage dürfen mehr Strom erzeugen – müssen aber das Wohlwollen aus dem Landratsamt nachweisen und Blumenwiesen anpflanzen. So hat es der Illertisser Stadtrat kürzlich beschlossen. Nicht ohne eine Debatte. Dabei kam ein Anwohner zu Wort, der seine Nöte als Nachbar des Kraftwerks schilderte. Einen Beschluss im Sinne der Landwirte gab es zwar. Allerdings war es einer mit Einschränkungen.

Wie viel Strom die Bioenergie Iller-Roth GmbH & Co. KG im Jahr produzieren darf, ist in einem Vertrag geregelt. Darin ist ein Wert von 9,6 Millionen Kilowattstunden festgehalten. Den wollen die Betreiber nun auf 9,89 Millionen hochsetzen. Es handele sich um die Summe, die der Gesetzgeber als Maximum festgesetzt habe, die sogenannte Höchstbemessungsleitung. Die ist für jede Anlage individuell festgelegt. Die Steigerung um 300000 Kilowattstunden entspreche drei Prozent der jährlich erzeugten Menge, hieß es in der Ratssitzung.

Die Belastung für Mensch und Umwelt werde sich dadurch nicht merklich erhöhen, vermutete Klimaschutzmanager Simon Ziegler. Nach Angaben der Produzenten sei es nicht notwendig, mehr Rohstoffe zu verarbeiten. Sie wollen das Plus an Strom aufgrund von „Kapazität, Erfahrung (...) und technischem Fortschritt“ schaffen, wie es in dem Antrag an den Stadtrat formuliert ist. Allerdings seien Biogasanlagen grundsätzlich umstritten, merkte Ziegler an. „Bei der Nachhaltigkeit ist Biomasse insgesamt kritisch zu sehen.“ So würden Monokulturen wie etwa große Maisfelder errichtet – ein Grund für das vielerorts mit Sorge betrachtete Insektensterben. In Bayern werde momentan über einen hohen Flächenverbrauch diskutiert. Allerdings leisteten Biogasanlagen durchaus einen Anteil zur Energiewende, betonte der Klimaschutzmanager. Der durch die Bioenergie Iller-Roth erzeugte Strom decke rechnerisch in etwa den jährlichen Bedarf von Jedesheim, Tiefenbach und Betlinshausen. Durch die beantragte Erhöhung könnten weitere 60 Haushalte versorgt werden. „Das sollte man mitnehmen“, sagte Ziegler. Er wies darauf hin, dass statt Mais und Zuckerrüben als Rohstoffpflanzen heutzutage immer stärker ökologischere Alternativen wie die Silphie und Riesenweizengras ins Auge gefasst würden.

Scharfe Kritik kam von Anwohner Benno Moll, der sich per E-Mail gegen die Erhöhung ausgesprochen hatte und nun in der Ratssitzung Stellung nehmen konnte. Als einmal mehrere Wochen lang der Wind ungünstig gestanden war, habe er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als das Schlüsselloch seiner Haustür und den Briefkastenschlitz zuzukleben, sagte der Mann. „Und es hat immer noch gestunken.“ Wer das nicht glaube, könne gerne mal über Nacht bleiben.

Den Vorwürfen hielt Mitbetreiber Philipp Jans entgegen, die Anlage sei geprüft und abgenommen worden. „Sie steht rechtens da.“ Anlieger Moll habe die Landwirte mehrfach angezeigt, worauf Mitarbeiter des Landratsamts Kontrollen ausgeführt hätten. „Da wurde nie etwas gefunden oder geahndet“, sagte Jans. Die Emissionen (also Gerüche) seien „ertragbar“.

Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) pochte auf eine Bewertung durch das Landratsamt: „Wir können der Erweiterung nicht zustimmen, ohne zu wissen, was da Sache ist.“ Er erwarte, dass sich die Landwirte an die Auflagen hielten und falls es Verbesserungen in den Betriebsabläufen geben sollte, dass diese umgesetzt würden.

Die Räte äußerten sich mehrheitlich positiv zu den Erweiterungsplänen. Wilhelm Fischer (CSU) sagte: „Wir müssen grundsätzlich hinter der Biogasanlage stehen, weil wir uns damals dafür entschieden haben.“ Aus Sicht von Ansgar Batzner (Freie Wähler) gibt es „wenige Alternativen“. Alle Redner erachteten es als sinnvoll, dass die Landwirte vier Hektar mit Blumenwiesen und alternativen Energiepflanzen bewirtschaften. Daran knüpften die Räte die Genehmigung der größeren Strommenge. Der Beschluss gilt, sobald hierzu ein positives Signal aus dem Landratsamt kommt.

Themen Folgen