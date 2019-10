vor 20 Min.

Wer die Bachmuschel finden will, muss genau hinsehen

In Wasserschalen nahmen Besucher beim Bachmuscheltag in Babenhausen verschiedene Muschelarten unter die Lupe.

Bei einem Aktionstag in Babenhausen haben Besucher einiges über das vom Aussterben bedrohte Tier erfahren.

Von Carmen Dörfler

Zum neunten Mal hat am Sonntag der Bachmuscheltag stattgefunden. Organisiert hatten der Landschaftspflegeverband (LPV) Unterallgäu und die Ortsgruppe Babenhausen des Bund Naturschutz die Aktion. In der Jugendbildungsstätte konnten sich Besucher über das Vorkommen und den Schutz der Großmuschel informieren. „Unser Ziel ist es, die Bedeutung der Bachmuschel ins Bewusstsein zu rücken“, sagte Michael Schneider vom LPV. Dort, wo die Bachmuschel vorkommt, sei die Welt noch in Ordnung. Sie reinige das Wasser und sei ein Indikator für gute Wasserqualität.

Doch die Existenz der Bachmuschel ist bedroht. Bis in die 1950er Jahre waren die Tiere weit verbreitet. Inzwischen sind 90 Prozent des Bestandes erloschen. Im Landkreis Unterallgäu seien die Tiere noch im Weiherbach zwischen Lauben und Egg sowie in einigen Gewässern bei Erkheim zu finden, weiß Schneider. Auch im Auerbach in Babenhausen und in der Roth würden noch Bachmuscheln leben. Meist findet sich die gewöhnliche oder kleine Flussmuschel – wie die Bachmuschel auch genannt wird – am Rand von breiten Bächen.

Die Bachmuschel ist vom Aussterben bedroht. Bild: Carmen Dörfler

Möchte der Laie die Muscheln entdecken, muss er genau hinsehen. Denn nur die Ein- und Ausströmöffnungen der Muschel, mit denen sie Plankton und feinste organische Schwebeteilchen aus dem Wasser filtert, ragen hervor – der Rest bleibt im Boden eingegraben.

Das ganze Tierchen konnten Besucher am Bachmuscheltag bei Leo Rasch vom Landesbund für Vogelschutz begutachten. In drei Glasschüsseln hatte er Proben mitgebracht. „In der ersten Schüssel sieht man die großen Teichmuscheln. Sie haben dünne Schalen, da sie nur im stehenden Gewässer vorkommen“, erklärte Rasch. In der Schale daneben nahmen Besucher die kleineren Bachmuscheln unter die Lupe. „Ihre Schale ist dicker, da sie in fließenden Gewässern den Bewegungen von Kies Stand halten müssen“, erklärte der Experte. Im dritten Gefäß war die Dreikantmuschel zu bestaunen. Diese Muschelart stammt aus dem Schwarzen Meer und findet sich massenhaft an Stauanlagen

Auch von einer Rettungsaktion im Sommer in Babenhausen hatte Rasch einige Muscheln im Gepäck. „Ein Bach ist ausgetrocknet. Wir haben die Muscheln dann ein Stück weiter in die Einmündung zur Roth gesetzt“, erzählte der Experte.

Beim genauen Blick auf die Tiere konnten Besucher feststellen, dass die Muscheln im Landkreis deutlich dunkler sind als die aus der Scharlach. „Deswegen sollte man die Muscheln nach Möglichkeit da lassen, wo sie sich ansiedeln“, erklärte Rasch. Sie hätten spezielle Anforderungen an die Wasserqualität. Besonders auf Nitrat würden sie empfindlich reagieren. Auch Schneider sieht ein großes Problem: „Seit der Intensivierung der Landwirtschaft Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat es die Muschel immer schwerer.“ Damals seien Bäche begradigt, Flure bereinigt und Flächen trockengelegt worden. Für die Bachmuschel blieb wenig Platz. Der Einsatz von Dünger tat sein übriges. „Viele Wasserlebewesen blieben auf der Strecke“, so der Experte.

Doch auch Feinde wie die Krähe, Bisamratten und Biber werden den Muscheln gefährlich. Inzwischen sind sie vom Aussterben bedroht. Nach Ansicht von Schneider gibt es Möglichkeiten, das Sterben der Tiere einzudämmen. Wichtig sei es etwa, Bäche zu renaturieren. Hier sieht Schneider die Gemeinden und das Wasserwirtschaftsamt in der Pflicht. Außerdem sei es wichtig, auf das Problem und die Bedeutung der Tiere aufmerksam zu machen.

Umso mehr freute sich Schneider über die vielen Besucher am Bachmuscheltag – etwa 160 Gäste kamen, um sich an verschiedenen Ständen über die kleinen Tierchen zu informieren. Auch für Kinder war einiges geboten. Sie konnten nach Tieren suchen, die im Wasser leben. Die Veranstaltung endete mit einem Vortrag von Schneider über den Bachmuschelschutz im Unterallgäu.

