Wer hat in Altenstadt an der Uhr gedreht?

Eine Kirchturmuhr in Altenstadt ist defekt. Eine Reparatur ist nur über eine Gerüst von außen möglich. Wann die Zeiger wieder richtig gehen.

Von Armin Schmid

Verwunderte und fragende Blicke richten die Bewohner Altenstadt schon seit längerer Zeit in Richtung Kirchturmuhr. Der ansonsten so zuverlässige Zeitmesser versagt derzeit seinen Dienst. Wer seine Termine genau einhalten will, sollte sich daher im Moment lieber auf seine Armbanduhr oder sein Smartphone verlassen.

Pfarrer Thomas Kleinle erklärte dazu, dass dies auch für die Kirchenverwaltung schon seit längerer Zeit ein Ärgernis darstellt. Die Mechanik des Uhrwerks weist einen Defekt auf, der letztlich dazu führe, dass die großen und schweren Zeiger durch Wind und Wetter verschoben werden und dann eine falsche Uhrzeit wiedergeben. Der Versuch einer schnellen Reparatur wurde laut Pfarrer Kleinle zwar unternommen, der Erfolg war aber nicht von Dauer. Die Zeiger haben sich wieder verstellt.

Die Idee zur Sanierung des Turms wurde verworfen

Zur dauerhaften Reparatur müsse man von außen an die Uhr heran. Seit längerem schon ist der Bereich um den Turm der Kirche „Zum Guten Hirten“ gesperrt, weil der Putz bröckelt. Die Idee, die Sanierung des Turms und der Uhr in einem Aufwasch zu erledigen, wurden inzwischen wieder verworfen. So hätte man nur einmal ein Gerüst aufbauen müssen. Doch wie Pfarrer Kleinle sagte, verschiebe sich die Turmsanierung voraussichtlich in das kommenden Jahr – und so lange wolle die Kirchenverwaltung nicht warten.

Die Gläubigen sollen so schnell wie möglich wieder eine rundum funktionierende Kirchturmuhr haben. Denn betroffen von dem Defekt ist nur eine der vier Turmseiten. Letztlich soll nun ein Handwerker gesucht werden, der die Kirchturmuhr reparieren kann. Da die Betreibe derzeit gut ausgelastet sind, könne man nicht abschätzen, wann die Uhr repariert ist.

Reparatur der Uhr kostet 7.000 Euro

Die Kirchturmuhr war kürzlich auch Thema im Altenstadter Marktrat. Dort wurde beraten, ob sich die Gemeinde an der rund 7.000 Euro teuren Reparatur beteiligen soll. Wie im Regelzuschussverfahren üblich wollen die Markträte zehn Prozent des Projekts finanzieren. Erwin Lang (CSU) hatte vorgeschlagen, sich großzügiger zu zeigen und mit der Kirche „halbe halbe zu machen“. Eberhard Aspacher (Freie Wähler) sprach sich dagegen aus.

Zehn Prozent reichen seiner Meinung nach, denn die katholische Kirche sei erwiesenermaßen das reichste Unternehmen der Welt. Marktrat Robert Heller (Freie Wähler) erklärte dazu, dass die Diözese Augsburg finanziell zwar gut aufgestellt sei, doch für die Kirchturmuhren müssten die Ortskirchen allein aufkommen. Am Ende stimmten acht Markträte gegen einen Zuschuss von 50 Prozent. Mit einer Finanzspritze über zehn Prozent waren alle einverstanden.

