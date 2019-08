13:00 Uhr

Wer im Stehen paddelt, liegt im Trend

Stand-Up-Paddling ist an der Küste Englands möglich, aber auch auf Donau und Iller. Wir haben die besten Spots im Kreis ausfindig gemacht.

Von Katrin Steger

Es ist einer der seltenen windstillen Tage an der Südküste Englands. Möwen drehen vor dem wolkenlosen Himmel träge ihre Kreise und die Sonne taucht die glatte Wasseroberfläche in fast schon kitschiges, goldenes Licht. Geradezu ideale Bedingungen zum Stand-Up-Paddling (SUP).

Das findet auch Roxy Hurst, die ihre Wochenenden als Beach Assistant bei der Kitesurf- und Stand-Up-Paddle-Schule „Poseidon“ verbringt. „Am besten eignen sich windstille Tage, die machen das Paddeln einfacher“, empfiehlt die 15-Jährige. Als begeisterte Wassersportlerin stand sie bereits mit sechs Jahren das erste Mal auf einem SUP-Board. „Ich saß vorne auf dem Bug und mein Vater musste die Arbeit machen, weil das Paddel zu groß für mich war“, erinnert sie sich lächelnd.

Nun, acht Jahre später, begleitet sie bereits SUP-Kurse und will auf jeden Fall einmal allein Unterricht geben. Lange Zeit, um über ihre Zukunftspläne nachzudenken, hat sie allerdings nicht, die nächsten Kunden warten schon.

Auch deutsche Gewässer werden nicht selten von Stehpaddlern unsicher gemacht. Im Internet findet sich unter supscout.de eine Karte mit Ein- und Ausstiegsplätzen in der ganzen Bundesrepublik. An der Donau befinden sich vier davon in Ulm und Neu-Ulm – nicht erlaubt ist es aber, in die Naturschutzgebiete Lichternsee und Gronne einzufahren, die beide Rückzugsgebiete für gefährdete Vogelarten sind.

In der Region gibt es einige Hotspots für Stand-Up-Paddler

Vor allem für Anfänger gilt beim Paddeln zudem höchste Vorsicht. Ohne Erfahrung sollte man sich nicht in den Fluss wagen. Wer dennoch einmal dort paddeln möchte, sollte es vorher unbedingt lernen: zum Beispiel am Riedelsee in Unterelchingen, am Schwenk-See in Thalfingen, am Buschelbergsee in Nersingen, am Brandstätter See bei Burlafingen und am südlichen Sendener Waldsee. Nicht zugelassen ist Stand-up-Paddling von Mai bis September dagegen am Ludwigsfelder See und am Pfuhler See, am nördlichen Sendener Waldsee, am südlichen Filzinger See, am Vöhringer See und am Unterelchinger Schützensee.

In den vergangenen Jahren wurde Stand-Up-Paddling immer beliebter. Inzwischen gibt es sogar Weltmeisterschaften, bei denen eine Strecke schnellstmöglich zurückgelegt werden muss. Stehpaddeln ist vielleicht auch deshalb so beliebt, weil es so einfach zu lernen ist. Zwar ist ein Kurs definitiv hilfreich, da Anfänger bei der Technik viel falsch machen können. Aber sobald sie die Grundlagen verstanden haben, kann es losgehen.

Auch die Natur spielt beim SUP eine große Rolle: Für Roxy Hurst in England hat das Meer den größten Reiz. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, beim Stand-Up-Paddeln eine Welle abreiten zu können“, erzählt sie und ihre Begeisterung ist ihr dabei anzusehen, während sie routiniert Neoprenanzüge von Kleiderbügeln nimmt und den Kursteilnehmern übergibt. Dann ist sie auch schon wieder weg und hilft dem nächsten Kunden. (mit az)

Über die Arbeit zweier junger Floristen aus der Region, lesen Sie hier:

Diesen jungen Floristen geht es nicht nur um Blumen