vor 54 Min.

Wer macht mit bei Ferienprogramm?

Babenhausen sucht noch Anbieter

Die Marktgemeinde Babenhausen möchte in der Zeit vom 27. Juli bis 7. September wieder ein möglichst abwechslungsreiches Ferienprogramm erstellen. Dabei ist sie aber auf die Mithilfe örtlicher Vereine beziehungsweise Einzelpersonen angewiesen, die sich mit einem Angebot an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren wenden.

Bürgermeister Otto Göppel ist sich bewusst, dass diese „schwierigen Zeiten auch besondere Maßnahmen bedeuten“. Optimal wären nach seinen Worten „natürlich Aktivitäten im Freien beziehungsweise in einer großen Halle“. Der Markt Babenhausen bietet daher an, im August für das Ferienprogramm die Alte Turnhalle und den Platz davor bereitzustellen. In der Halle könnten die Hygieneregeln einfacher eingehalten werden. Vorm Markt wird ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt.

Leider wisse die Marktgemeinde auch noch nicht, welche Bestimmungen in den Sommerferien gelten werden. Das Landratsamt empfiehlt derzeit eine Gruppenstärke von maximal acht Teilnehmern. Bei mehr Kindern können zwei Gruppen gebildet werden. Die Kinder müssen alle nach derzeitigem Stand einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie sich näher als 1,5 Meter kommen. Deshalb werden seitens der Marktgemeinde Programmangebote ohne direkte Berührungen empfohlen.

Die Organisatoren der infrage kommenden Vereine sollen sich laut Göppel einfach daran erinnern, was ihnen in der eigenen Kinder- und Jugendzeit selbst Spaß gemacht hat. Bei der Umsetzung der Ideen lässt die Gemeinde „weitestgehend freie Hand“.

Wichtig: Für die Betreuer ist ein „Erweitertes Führungszeugnis“ notwendig. Für Betreuer, die ein solches noch nicht vorgelegt haben, beantragt es die Gemeinde. Das Dokument wird dann direkt an den Antragsteller versandt, Kosten entstehen ihm hierfür nicht. Um die Fristen einhalten zu können, sollten die Anträge möglichst umgehend im Rathaus gestellt werden. (fs)

Wer noch eine Idee für ein Ferienprogrammangebot hat, sollte sich möglichst noch in dieser Woche melden, entweder per Fax unter 08333/ 940094 oder per Mail an claudia.schaefer@babenhausen.org. Claudia Schäfer steht unter Telefon 08333/9400-32 für Fragen zur Verfügung.

