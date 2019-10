vor 19 Min.

Wer öffnet im kommenden Jahr seine Gartentür?

Zeigt her eure Gärten: Beim „Tag der offenen Gartentür“ können sich Besucher Anregungen holen.

Wer sich an dem bayernweiten „Tag der offenen Gartentür“ im kommenden Jahr beteiligen will, kann sich nun bewerben.

Wer seinen Garten im kommenden Jahr beim „Tag der offenen Gartentür“ präsentieren möchte, kann sich jetzt bewerben. Der nächste Aktionstag findet am Sonntag, 28. Juni 2020, statt. Teilnehmer öffnen die Gärten von 10 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung stößt laut Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Unterallgäuer Landratsamt, jedes Jahr auf großes Interesse. In die teilnehmenden Gärten kommen viele Besucher, die sich Anregungen holen oder austauschen wollen.

Die Veranstaltung findet nicht nur im Unterallgäu, sondern bayernweit statt. In Schwaben wird der „Tag der offenen Gartentür“ veranstaltet vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsverbänden, den schwäbischen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie dem Gartenbauzentrum Bayern Süd-West am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg.

Unterallgäuer, die mitmachen wollen, bewerben sich bei Markus Orf im Landratsamt, Bad Wörishofer Straße 33, Mindelheim. Ein Formular ist unter unterallgaeu.de/offene-gartentuer zu finden. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 25. Oktober. Näheres unter Telefon 08261/995-256. (az)

