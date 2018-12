06.12.2018

Wer pflegt nun den Kirchenhang?

Mann kann sich nicht um die Bergenstetter Flächen kümmern

Bisher kümmert sich ein Freiwilliger um den Kirchenhang an der Pfarrkirche St. Nikolaus in Bergenstetten. Der Mann pflegt die Grünfläche, er schneidet Sträucher und achtet darauf, dass nichts verwuchert. Doch aus gesundheitlichen Gründen ist es dem Einwohner nicht mehr möglich, seinen Aufgaben wie gewohnt nachzugehen.

Deswegen kam in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Altenstadt nun ein Antrag auf den Tisch. Darin wird gefordert, dass die Gemeinde den Kirchenhang in Bergenstetten pflegen soll. Analog der Vorgehensweise in Dattenhausen, heißt es in dem Schreiben.

Allerdings sei es die Aufgabe der Kirchenverwaltung, sich um diese Grünfläche zu kümmern, hieß es daraufhin während der Sitzung im Altenstadter Rathaus. Die Markträte lehnten aus diesem Grund den Antrag ab. Im Notfall könne jedoch auch der gemeindliche Bauhof aushelfen und eingreifen. (feema)

