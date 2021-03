vor 2 Min.

Wer steckt dahinter? Am Kellmünzer Bahndamm brennt es zum dritten Mal

Es war der dritte Brand innerhalb kurzer Zeit am Kellmünzer Bahndamm.

Plus Polizei und Feuerwehr sind sich nach dem dritten Feuer sicher, dass in Kellmünz Brandstifter am Werk sind. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Von Wilhelm Schmid

Trockenes Gras übt derzeit in Kellmünz wohl eine magische Anziehungskraft auf Brandstifter aus. Bereits zum dritten Mal brannte nun am Mittwochabend, 3. März, eine Fläche von gut 150 Quadratmetern, und zwar genau zwischen den beiden Geländestreifen, die bereits am 24. und 26. Februar gelöscht werden mussten. Beim ersten Mal war sogar eine zeitweilige Sperrung des Zugverkehrs erforderlich.

Brände in Kellmünz: Täter sind vermutlich ortskundig

Man erreicht die fraglichen Brandstellen nur, wenn man sich in der Gegend gut auskennt: Zunächst geht es auf der südlichen Verlängerung des Haldenweges über eine Kuppe und dann hinunter zu einem Parkplatz am Ende des asphaltierten Weges. Von dort geht es nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch eine schmale Unterführung unter der Bahnlinie Ulm-Kempten hindurch, und dann findet man die Einsatzstellen unmittelbar südlich davon. Die Feuerwehr erreicht das Gelände mit ihren großen Löschfahrzeugen nur von der Illerau aus über den Illerdammweg nach Süden.

Unlängst brannte das trockene Gras auf dem besagten Gelände am Mittwochabend ab etwa 17.45 Uhr, und zwar zwischen den beiden Brandstellen vom 24. und 26. Februar. Wieder war der schmale Streifen zwischen der westlichen Seite des Bahndamms und dem Illerdammweg in einer Ausdehnung von gut 150 Quadratmetern betroffen. Die Feuerwehr Kellmünz rückte mit ihren beiden Löschfahrzeugen aus, und unter Einsatzleitung von Kommandant Oliver Schimek war das Feuer schnell gelöscht.

Das droht dem Brandstifter von Kellmünz

Polizei und Feuerwehr sind sich einig, dass alle drei Brände vorsätzlich gelegt worden seien. Sollten der oder die Brandstifter gefasst werden, so steht dem oder den Tätern neben einer möglichen Strafe auch eine Rechnung der Feuerwehr ins Haus, die nach der gemeindlichen Gebührensatzung berechnet wird. In jedem der drei Fälle kommt ein Betrag im mittleren dreistelligen Bereich zustande. Selbst bei strafunmündigen Kindern unter 14 Jahren könnten die Eltern zum Kostenersatz herangezogen werden. Deshalb liegt es in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten, ihre Kinder entsprechend zu belehren.

Die Polizei sucht Zeugen nach Bränden in Kellmünz

Die Polizei hat die Ermittlungen in Sachen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat bei den vorangegangenen Brandfällen vom 24. und 26. Februar, beide Male gegen mittags 12 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen oder wer hat am Mittwochabend, 3. März, zwischen etwa 17.15 und 17.45 Uhr etwas beobachtet ? Der oder die Brandstifter müssten im Bereich der Fußgängerunterführung unter der Bahnlinie oder beim Parkplatz in der südlichen Verlängerung des Haldenweges oder auf dem Illerdammweg zu sehen gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07393/96510 entgegen.

