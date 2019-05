vor 9 Min.

Wer will bei der Illertisser Tafel mit anpacken?

Nach mehreren Ausfällen benötigt der Verein zusätzliche Unterstützung. Welche Aufgaben die Helfer haben.

Von Sabrina Schatz

Notfallplan – das steht auf einem Blatt Papier, das Wolfgang Gutmann in den Händen hält. Er ist seit rund einem Jahr ehrenamtlicher Mitarbeiter der Illertisser Tafel. An einem Tag in der Woche hilft der 38-Jährige bei der Ausgabe der Lebensmittel mit, meistens aber fährt er mit zu den Supermärkten in der Region, um dort Toastbrot, Salat oder Joghurt zu holen. Und das alles neben seinem eigentlichen Job. Derzeit sind Gutmann und sein Kollege Manfred Wiedemann noch mehr gefordert als sonst. Denn der Tafel mangelt es an Helfern, vor allem an Fahrern und Mitfahrern.

Die Vereinsvorsitzende Ulrike Tiefenbach nennt den Grund für den aktuellen Engpass: „Es sind plötzlich viele ausgefallen, wegen Krankheit oder Unfällen.“ Innerhalb weniger Wochen mussten die Ehrenamtlichen umplanen, die Arbeiten neu organisieren, einspringen. Der Notfallplan kam zu tragen – doch das soll kein Dauerzustand werden. Deshalb wandte sich Ulrike Tiefenbach an unsere Redaktion. Ihre Botschaft: Die Illertisser Tafel braucht Unterstützung.

Die verschiedenen Touren zu den Supermärkten und Discountern fahren die Helfer immer im Doppelpack, von Montag bis Donnerstag. Laut Tiefenbach sind derzeit sieben Fahrer und Mitfahrer im Einsatz, Springer inbegriffen. Für die „große Runde“ – von Illertissen über Dietenheim nach Altenstadt und zurück in drei bis vier Stunden – stünden nur noch zwei reguläre Fahrer zur Verfügung. Zwei weitere Ehrenamtliche helfen aus. Sechs Personen müssten es insgesamt allerdings mindestens sein. „Eigentlich müssen die einzelnen Fahrer die große Tour nur alle drei Wochen übernehmen, das ist dann gut zu verkraften“, erklärt Tiefenbach. „Im Moment müssen sie fast jede Woche ran.“

Wie die Arbeit dann aussieht? Die zwei Fahrer holen tagsüber den Kleintransporter an der Tafel (neben Rathaus und Feuerwehr) ab und laden leere Kisten ein. Dann steuern sie die Märkte, die Lebensmittel vorbereiten, in einer bestimmten Reihenfolge an. Vor Ort begutachten die Fahrer die Waren: Ist die Milch noch genießbar? Ist das Obst bereits verdorben oder geeignet, um es an Bedürftige zu verteilen? „Ein gewisses Bewusstsein für Lebensmittel sollte man schon haben“, benennt Wolfgang Gutmann eine Anforderung. Die Waren werden in die Kisten gepackt und eingeladen. Zurück in Illertissen, räumt man sie in den Kühlraum.

Wer interessiert ist, sich als Fahrer für die Tafel zu engagieren, der dürfe auch erst einmal probefahren. „Das ist ja auch nicht für jeden etwas“, sagt Tiefenbach. Auf wen das zutrifft, der könne selbstverständlich auch in anderen Bereichen helfen. Das Team sei froh um jeden, der mit anpackt. „Wir können dann ja entsprechend umplanen und rangieren.“ Gutmann sagt: „Wir bräuchten zum Beispiel auch ein paar tatkräftige Leute im Laden, die Kisten schleppen können.“ Was ihn persönlich zur ehrenamtlichen Arbeit motiviert? „Ich finde es eine gute Sache, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und wenn man Zeit dafür hat...“

Vor ein paar Jahren habe es schon einmal eine Zeit gegeben, in welcher der Verein Illertisser Tafel personell schlecht besetzt war: Als 2015 viele Flüchtlinge in die Region kamen, war insbesondere die Kleiderkammer auf zusätzliche helfende Hände angewiesen (mehr dazu lesen Sie hier: Kleiderkammern: Die Not im Landkreis wächst ). Damals machte sich Ulrike Tiefenbach Sorgen um die Belastungsgrenze der Mitarbeiter – wie nun auch. Insgesamt sind derzeit übrigens rund 60 Ehrenamtliche für die Illertisser Tafel im Einsatz. „Ich will die Ausfälle noch nicht ganz streichen“, sagt sie und lächelt.

Kontakt: Wer den Verein Illertisser Tafel unterstützen will, kann sich an Vorsitzende Ulrike Tiefenbach wenden per E-Mail an u.tiefenbach@live.de.

