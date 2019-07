vor 60 Min.

Wer will mit nach Carnac?

Sieht nach Urlaub aus: Malerische Ansichten wie diese hat die Region um Carnac in Frankreiche einige zu bieten. Jetzt müssen nur noch Mitfahrer her.

Für den Besuch in der Illertisser Partnerstadt werden noch junge Mitfahrer gesucht. Interessierte sollten schnell sein.

Von Jens Carsten

Noch gibt es viele freie Plätze für die Fahrt nach Carnac im August – und das treibt Partnerschaftspräsidentin Helga Sonntag in diesen Tagen einige Sorgenfalten auf die Stirn. „Das belastet mich schon.“ Nicht nur, dass sie sich persönlich ein größeres Interesse an dem traditionellen Jugend-Austausch mit der französischen Stadt an der Atlantikküste wünschen würde. „Es tut mir leid für die Familien in Carnac, die sehr gerne Besucher aus Illertissen aufnehmen würden.“ Am Reiseort werde auch vieles geboten: ein Ausflug auf die malerische Insel Hoedic, ein Segelkurs, Besuche eines Austernzüchters und des Ozean-Erlebnisparks in Brest sowie zahlreiche Strandnachmittage. „Die Gäste sind meistens total begeistert“, weiß Sonntag.

Mitfahrer zwischen 14 und 18 Jahren gesucht

Die Mitfahrer sollten zwischen 14 und 18 Jahre alt sein und aus Illertissen oder einem der umliegenden Gemeinden stammen. Französisch müssten sie nicht sprechen können, sagt Sonntag. Viele der Gastgeber könnten englisch, außerdem seien auf Illertisser Seite kundige Betreuer dabei. „Wer noch unschlüssig ist, was er in den Sommerferien tun könnte, der soll sich einfach ein Herz fassen und mitfahren“, sagt die Partnerschaftspräsidentin. Abfahren wird der Bus am Freitag, 23. August, abends um 20.30 Uhr. Am Sonntag, 1. September, kehren die Besucher zurück. Jeden Tag werde Programm geboten, ebenso wie Verpflegung. In den Gastfamilien seien die Illertisser „eigentlich nur zum Schlafen“, sagt Sonntag. Ziel sei es, Carnac und die Umgebung kennenzulernen – dabei dürften aber auch Urlaubsgefühle aufkommen. Die Kosten für den Jugend-Austausch liegen bei 180 Euro pro Teilnehmer. Interessenten sollen sich möglichst bald im Illertisser Rathaus melden, am besten noch in dieser Woche, heißt es.

Fahrten nicht mehr so beliebt wie früher

Die Austauschfahrten seien nicht mehr so beliebt, wie sie es einmal waren, stellt Sonntag fest. Das liege möglicherweise daran, dass es heute mehrere ähnliche Angebote gibt. So habe fast jede Schule ihre eigenen Kontakte und Programme. Es wäre „äußert schade“, wenn die Jugend-Besuche zwischen Illertissen und Carnac „einschlafen“ würden.

Im Februar waren 35 junge Franzosen in der Vöhlinstadt zu Gast – deren Familien wünschten sich nun alle einen deutschen Besucher, sagt Sonntag. Sie hofft daher, dass die Illertisser Delegation noch anwächst. „Ansonsten wäre die Enttäuschung in Carnac riesig.“ (caj)

Kontakt Interessierte können sich im Rathaus bei Glorianda Mancini melden, Telefon 07303/17211

