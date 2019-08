19:00 Uhr

Wer wird Bellenbergs neuer Bürgermeister?

Zur Kommunalwahl 2020 könnte es mehrere Kandidaten geben. Doch eine andere Wahl steht schon im September an.

Von Regina Langhans

Sie tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr an: Das hat Simone Vogt-Keller (CSU), die Bürgermeisterin von Bellenberg, bereits im Winter bekannt gegeben. Diese Nachricht kam für viele überraschend. Doch damit nicht genug: Im Bellenberger Rathaus wird bereits im September gewählt – und zwar ein neuer zweiter Bürgermeister. Denn Kurt Bucher (Freie Wähler) hört auf. Momentan leitet er die Amtsgeschäfte. Denn Vogt-Keller ist seit dem Frühjahr im Krankenstand. Politisch gesehen ist in Bellenberg vieles in Bewegung.

Vogt-Keller hatte gesundheitliche Gründe für ihren Verzicht auf eine weitere Kandidatur angeführt. Der Entschluss sei ihr schwer gefallen, teilte sie damals mit. Sie wolle die Amtsperiode mit der gewohnten Sorgfalt zu Ende zu führen. Die frühzeitige Bekanntgabe sollte Bewerbern für die Nachfolge ausreichend Bedenkzeit geben.

Kurt Bucher will vom Amt des Bürgermeisters zurücktreten

Dann aber wurde Vogt-Keller im Frühjahr ernsthaft krank. Ihr Stellvertreter Bucher sprang ein und führt die Geschäfte seit März. Drei Monate später gab er über das örtliche Gemeindeblatt bekannt, dass er die wohl länger anstehende Vertretung nur bis Ende September ausüben werde, also insgesamt sieben Monate. Auch er wollte den Gemeinderäten Zeit geben, sich über einen neuen zweiten Bürgermeister Gedanken zu machen. Er selbst werde zurücktreten.

Bucher, der als Schulamtsdirektor vor neun Jahren in Ruhestand gegangen ist, sieht sich durch die Übernahme des Bürgermeisteramtes wieder mitten ins Berufsleben zurückversetzt. Diese Tätigkeit sei etwas ganz anderes, als für die Bürgermeisterin die Urlaubsvertretung zu übernehmen, sagt er. „Ich bin jetzt direkt im operativen Geschäft, treffe Entscheidungen für die Zukunft der Kommune, bereite Sitzungen vor, studiere Gesetzestexte und Vertragsentwürfe.“ Dabei habe er keine Vorkenntnisse in der Kommunalverwaltung. Es sei für ihn zwar selbstverständlich, für eine begrenzte Zeit die Verantwortung für die Kommune zu übernehmen. Andererseits wolle er seine Gesundheit nicht gefährden. Es habe nichts damit zu tun, dass er sein Amt nicht mehr ausüben wolle, sagt er.

Bevor Bucher sein Amt niederlegt, findet noch die alljährliche Bürgerversammlung statt. Dann will er sich den Fragen der Bürger stellen. „Danach stehe ich als Gemeinderat dem Gremium weiter zur Verfügung“, so Bucher.

Gemeinderat muss bis Ende September eine Wahl treffen

Der Bellenberger Gemeinderat muss bereits Ende September eine Wahl treffen. Dabei ist es Tradition, dass die stärkste Fraktion den Rathaus-Vize stellt, sagt Dritter Bürgermeister Norbert Frank (CSU) auf Nachfrage. Das sind die freien Wähler, sie stellen acht Räte. Frank wird demnach nicht aufrücken. „Ich gehe davon aus, dass die Freien Wähler wieder einen Kandidaten vorschlagen.“ Dieser werde dann im Gemeinderat gewählt. Bellenberg hat 16 Gemeinderäte: Acht Freie Wähler, sechs gehören der CSU an und zwei der SPD.

Und wer wird neuer Bürgermeister? Was die Kandidatensuche für die Kommunalwahl 2020 angeht, haben die Fraktionen bereits Gespräche geführt. Die Ergebnisse der Gespräche wollen die Fraktionen nach der Sommerpause bekannt geben. Momentan sieht es ganz danach aus, als könne es mehrere Kandidaten geben.

„Die CSU Bellenberg hat ihren Bürgermeisterkandidaten“, sagt Ortsvorsitzender Peter Gluche auf Nachfrage unserer Redaktion. Man habe mit allen Fraktionen gesprochen und versucht, einen Bewerber zu finden, der fraktionsübergreifend Zustimmung bekommt. Für die „Findungskommission“ der CSU hätten fachliche Eignung, Verwaltungserfahrung und Fachkompetenz im Vordergrund gestanden und nicht das Parteibuch.

Der Kandidat der CSU-Fraktion steht schon fest

Unter dem neuen Bürgermeister sollten die Amtsgeschäfte nahtlos weiterlaufen, ohne langwierige Eingewöhnung, sagt Gluche. Näheres über den Bewerber verrät der CSU-Ortschef noch nicht. Das Geheimnis soll erst am Montag, 9. September, bei einer Ortsversammlung gelüftet werden. Die Findungskommission habe sich mit den anderen Fraktionen zur Geheimhaltung der Kandidatennamen verpflichtet, sagt der CSU-Ortsvorsitzende.

Auch die freien Wähler sind offenbar fündig geworden: Martin Heidl, Gemeinderat und Ortsvorsitzender, bestätigt: „Ja, wir haben einen Kandidaten für die Stelle des Ersten Bürgermeisters in Bellenberg gefunden.“ Diesen wolle die Fraktion Anfang September offiziell vorstellen.

Überlegungen gibt es auch bei der SPD: Das sagt Gemeinderat und Ortsvorsitzende Gerhard Schiele. Ob sie einen eigenen Kandidaten stellt, soll nach der politischen Sommerpause bekannt werden.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen